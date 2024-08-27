'Враг абсолютно неадекватен': Цехоцкий рассказал, что происходит на Покровском направлении. Карта

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил о критической ситуации на Покровском направлении, где российские войска сосредоточили свои основные усилия. оккупанты действуют неадекватно, уничтожая все на своем пути.

Видео дня

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо". Цехоцкий отметил, что на Покровском направлении россияне атакуют круглосуточно.

"Волнуемся за каждого бойца и каждое бойко. Враг совершенно неадекватный - это варвары, которые уничтожают все вокруг. На Покровском направлении противник сконцентрировал все основные усилия. Россияне атакуют круглосуточно, используя все имеющиеся виды оружия", – сказал он.

По его словам, у каждого подразделения есть четко определенные задачи, и командование Вооруженных Сил Украины тщательно контролирует их выполнение. Офицер также сообщил о потерях среди врага. За прошедшие сутки только на этом участке было ликвидировано около 100 оккупантов. Сегодня за утро уже на концерт Кобзона отправили около 20 оккупантов.

"И это только наша бригада, и только на нашем участке", – подчеркнул Цехоцкий.

Напомним, пока украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может измениться, если там будут задействованы значительные силы и грамотно.

В Торецке бои идут в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Северное и Железное, расположенных вплотную к Торецку.

Ранее аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации в Донецком направлении. По его словам, российские оккупационные войска активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.