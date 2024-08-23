'Ситуация ухудшается': в DeepState заявили, что оккупанты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска

Сооснователь и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации в Донецком направлении. По его словам, российские оккупационные войска активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.

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Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо". Он подчеркнул, что ситуация усложняется, поскольку захватчики захватили Новогродовку и пытаются закрепиться в ней.

"Последние обновления свидетельствуют о том, что враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли перемены", – объяснил Погорелый.

Он уточнил, что юго-западнее Птичьего расположена ключевая высота у Покровска, которую российские войска пытаются захватить. По словам эксперта, если оккупанты возьмут эту высоту, это может создать серьезные проблемы для украинских сил, которые находятся в низинах или у реки Волча.

Пока ситуацию еще не удалось стабилизировать, поскольку в районе сосредоточено большое количество российских войск.

"Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение врага, но ситуация остается сложной", – отметил Погорелый.

Напомним, по данным Генштаба, на Покровском и Кураховском направлениях за последние сутки интенсивность атак снова возросла. За 22 августа россияне примерно в 250 раз обстреляли позиции украинских защитников на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фронта в Донецкой области постоянно происходят перемещения личного состава российских оккупантов, в том числе и в Курскую область РФ. Несмотря на это, количество врага значительно превосходит украинские силы.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.