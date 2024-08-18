Оккупанты приближаются к Покровску, местных призывают эвакуироваться. Карта

Российские оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остается 59 980 тысяч человек, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Он подчеркнул, что из-за приближения врага в Покровске усилили эвакуацию.

"К окрестностям города где-то около 11 километров. Город готовится, как и все остальные на Донетчине. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено боевое подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны городов", – сказал руководитель МВА, объяснив, что Покровск важен для россиян в логистическом плане.

Добряк рассказал, что раньше из города ежемесячно эвакуировалось 450-500 жителей, а за последнюю неделю – почти 1800. До полномасштабного вторжения в громаде было около 86 тысяч человек. Начальник МВА отмечает, что в Покровске постоянно происходит строительство фортификационных сооружений.

На канале основательной аналитики Deep State, учитывая движения врага и усиление ударов КАБами по городам на Покровском отрезке, также рекомендовали жителям эвакуироваться из Селидового, Мирнограда и Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты продолжают продвижение на Донетчине, в частности на Покровском направлении: сейчас захватчики оккупировали Николаевку и Новожеланное. Также есть у россиян продвижение в районе Водяного недалеко от Угледара.

– Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях находится под контролем. Наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов.