Зеленский об обстановке на Покровском направлении: ситуация контролируемая!

За последние сутки враг совершил десятки штурмов наших позиций, но наши защитники прилагают максимум усилий для отражения атак. Сейчас ситуация на Покровском и Торецком направлениях под контролем.

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Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому. Также отмечается, что украинские дипломаты работают над новыми пакетами поддержки для обеспечения защитников оружием и сильными решениями.

"Первое – Торецкое и Покровское направления. За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая", – говорится в сообщении.

Президент также подчеркнул, что сейчас ведется работа над новыми пакетами поддержки для нашего государства, чтобы снизить наступательный потенциал врага.

"Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", – отметил глава государства.

Также он сообщил, что в Курской области России были взяты новые пленные российские военные. Кроме того, Силы обороны Украины укрепили позиции и расширили стабилизированную территорию.

Ранее в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска государства-агрессора России несут бешеные потери в Курской области : уничтожается логистика, тратятся резервы. Это очень полезно украинской обороне. Он поблагодарил каждого украинского воина за меткость, за силу и стойкость. На Донетчине они держат самые горячие направления – Покровское и Торецкое.

Напомним, что президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается нормировать статус украинских военных, участвующих в операции в Курской области РФ. В частности, документ предусматривает предоставление этим военным всех выплат и преференций, которые предусмотрены для передовой.