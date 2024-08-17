Сырский доложил Зеленскому об укреплении позиций ВСУ на Курщине и пополнении обменного фонда

В Курской области России взяты новые пленные российские военные. Кроме того, Силы обороны Украины укрепили позиции и расширили стабилизированную территорию.

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Об этом 17 августа заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому. Подробностями Зеленский поделился в официальном Telegram-канале.

"Операция в Курской области. На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства", – рассказал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех солдат и командиров, которые берут военных РФ в плен и этим "приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских".

"Также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории", – сообщил президент.

Кроме того, он сообщил, что ситуация на Торецком и Покровском направлениях контролируется, несмотря на десятки российских штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ 17 августа заявили, что их воины продолжают уверенно продвигаться в Курской области.

В ISW в свою очередь указали, что Силы обороны накануне продвинулись юго-восточнее Суджи и сохраняют присутствие на всей территории, которая заявлялась как подконтрольная ВСУ. В то же время ВСУ разрушили, вероятно, два моста через реку Сейм.

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