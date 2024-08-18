Враг захватил Николаевку в Донецкой области и имеет продвижение – DeepState

Российские оккупационные войска продолжают продвижение на Донетчине, в частности на Покровском направлении: захватчики оккупировали Николаевку и Новожелание. Также есть у россиян продвижение в районе Водяного недалеко от Угледара.

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В Курской области украинские воины отбросили россиян в районе хутора Отрубы. Такие изменения внесены в ночь на 18 августа в карту боевых действий DeepState.

Согласно обновленным данным, россиянам удалось оккупировать на Покровском направлении Николаевку. Если еще 15 августа, по данным карты проекта, она находилась в серой зоне, а 16-го к Николаевке вплотную приблизились оккупанты, то 17 августа этот населенный пункт уже был отмечен как захваченный россиянами.

Продвинулся враг также в районе Желанного: по состоянию на 17 августа под контроль захватчиков, согласно карте DeepState, перешло село Новожеланное, расположенное южнее.

Есть продвижение у захватчиков также в направлении Водяного, недалеко от Угледара.

В Курской области Силы обороны отбросили россиян вблизи хутора Отрубы: он расположен недалеко от границы с Украиной.

Напомним, в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил сообщили, что на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений. Особенно свирепствовал накануне враг на Покровском направлении, на который пришлось около 50 вражеских атак и штурмов.