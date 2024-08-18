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Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На линии фронта накануне, 17 августа, произошло 139 боевых столкновений. Больше всего свирепствует враг на Покровском направлении: там защитники отбили 49 вражеских штурмов.

В то же время, захватчики бьют по позициям украинских воинов и населенным пунктам ракетами и артиллерией, а также сбросили почти 100 КАБ за сутки. Подробности о ситуации на 8 часов утра сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, по данным Генштаба, накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 96 КАБов. Кроме этого, совершил 4679 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Борова Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское на Запорожье; Одрадокаменка в Херсонской области.

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Тем временем авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны 17 августа нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

Вдоль линии фронта в сутки произошло 139 боевых столкновений.

На Харьковском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз вблизи Часова Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 19 атак неподалеку от Пивничного, Торецкого и Зализного.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении Силы обороны отразили восемь атак в направлении Красногоровки.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Времьевском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций недалеко от Угледара.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.

Тем временем украинские воины наносят оккупантам болезненные потери в живой силе и технике. Так, за сутки 17 августа общие потери личного состава оккупационной армии в Украине составили 1170 человек.

Также украинские защитники обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 38 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.

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