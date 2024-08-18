Враг свирепствует на Покровском направлении, на фронте за сутки зафиксировано 139 боевых столкновений – Генштаб

На линии фронта накануне, 17 августа, произошло 139 боевых столкновений. Больше всего свирепствует враг на Покровском направлении: там защитники отбили 49 вражеских штурмов.

В то же время, захватчики бьют по позициям украинских воинов и населенным пунктам ракетами и артиллерией, а также сбросили почти 100 КАБ за сутки. Подробности о ситуации на 8 часов утра сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, по данным Генштаба, накануне враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в том числе сбросил 96 КАБов. Кроме этого, совершил 4679 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Борова Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское на Запорожье; Одрадокаменка в Херсонской области.

Видео дня

Тем временем авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны 17 августа нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

Вдоль линии фронта в сутки произошло 139 боевых столкновений.

На Харьковском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться недалеко от Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз вблизи Часова Яра и Ивановского. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 19 атак неподалеку от Пивничного, Торецкого и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили восемь атак в направлении Красногоровки.

На Времьевском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций недалеко от Угледара.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.

Тем временем украинские воины наносят оккупантам болезненные потери в живой силе и технике. Так, за сутки 17 августа общие потери личного состава оккупационной армии в Украине составили 1170 человек.

Также украинские защитники обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 38 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.