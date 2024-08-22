На Покровском направлении численность врага превосходит силы Украины: офицер рассказал о ситуации. Карта

На Покровском направлении фронта в Донецкой области постоянно происходят перемещения личного состава российских оккупантов, в том числе и в Курскую область РФ. Несмотря на это, количество врага значительно превосходит украинские силы.

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал офицер 1-го отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА" "Самурай". Он отметил, что из-за постоянных перемещений невозможно определить точную численность российских войск, находящихся на Покровском направлении.

"Количество врага в соотношении к нашим войскам, несомненно, преобладает как в наступательном эквиваленте, так и в характере его действий. Ситуация сейчас контролируемая и, соответственно, все моменты по передвижению врага эффективно поражаются", – отметил защитник.

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Напомним, в ISW отметили, что оккупационные войска РФ продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, охватывающего бои для постепенного ползучего продвижения и стремления выиграть войну на истощение.

Из-за угрозы потери территорий в Курской области сейчас РФ отказалась лишь от попыток достичь быстрых тактических продвижений в сторону Покровска и перешла к позиционным боям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

– Вице-премьер Ирина Верещук также подчеркнула, что на Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому жители населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта должны эвакуироваться. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Селидове.