Операция, направленная на захват Покровска, является 'знаковой' для России: в ISW оценили планы агрессора. Карта

Оккупационные российские войска продолжают наступательную операцию на востоке Украины, направленную на захват Покровска в Донецкой области. Поставленная им задача является символом общего подхода страны-агрессора к войне, который охватывает бои для постепенного ползучего продвижения и стремление выиграть войну на истощение.

Видео дня

На фоне угрозы потери своих территорий в Курской области, пока РФ отказалась лишь от попыток добиться быстрых тактических продвижений в сторону Покровска и перешло к позиционным боям. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что российское военное командование поручило Центральной группировке войск выявить и использовать слабые места в оборонительной линии Украины после захвата Россией Авдеевки в середине февраля 2024 года. А в средине апреля механизированные подразделения ЦВО достигли заметного тактического прорыва к северо-западу от города, используя ситуацию с истощением и плохим оснащением ВСУ на этом участке. В течение последующих месяцев агрессор продолжал вкладывать дополнительные людские ресурсы из оперативных резервов РФ, чтобы не допустить кульминации своего наступления к востоку от Покровска.

За этом время оккупанты последовательно оказывали интенсивное наступательное давление по всему фронту к востоку и юго-востоку от райцентра и использовали слабости обороны ВСУ для продвижения. Командиры захватчиков терпели значительные потери в живой силе в обмен на продвижение даже примерно на 2 кв. км в день (всего около 406 кв. км) в Покровском районе за последние шесть месяцев.

"Российские войска на Покровском направлении сосредоточились на фронтальных пехотных атаках от небольшого села до небольшого города в своем постепенном продвижении к районному центру Покровску, и порой тратили недели на попытки захватить небольшие населенные пункты в этом районе, не пытаясь продвигаться маневром", – объяснили военные эксперты.

Они предполагают, что на сегодня командование ВС РФ все же отказалось от своих попыток добиться быстрых тактических успехов на Покровском направлении и перешло к позиционной войне. По их словам, расчет кремлевского диктатора Путина на то, что его армия может продолжать постепенное ползучее наступление бесконечно долго в течение длительного времени, основан на ее превосходстве в живой силе и материальном обеспечении.

Так, текущие темпы формирования оккупантов позволили им поддерживать темп наступлений по всей линии фронта, генерируя примерно столько же новых сил, сколько они теряют за определенный период. Сообщается, что оборонная промышленность РФ способна производить или восстанавливать достаточно бронетехники, чтобы поддерживать уровень ее потерь на украинском фронте в течение как минимум двух-трех лет.

"Теория победы Путина основывается на предположении, что украинские войска не могут приобретать и поддерживать достаточную численность живой силы и материальных средств, необходимых для предотвращения неограниченного, постепенного российского наступления или оспаривания инициативы. Но ВСУ активно оспаривают это предположение операцией в Курской области РФ", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ. Людей просят выезжать и из населенных пунктов вокруг, ведь ситуация в районе ухудшается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!