Ситуация усугубляется: жителей трех городов в Донецкой области призвали эвакуироваться

На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому жители населенных пунктов в непосредственной близости от линии фронта должны эвакуироваться.

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Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. В первую очередь под эвакуацию подпадают жители городов Покровск, Мирноград и Селидово.

"Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", – говорится в сообщении Верещук.

Она подчеркнула, что "жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего". И добавила, что наличие местных мешает работать Силам обороны на линии фронта.

"Понимаю, что вы оставляете привычную работу, дома, имущество. Но жизнь и здоровье вас и ваших детей ценнее. Также понимаю, что в эвакуации вы можете столкнуться с трудностями и неизвестностью. Но это лучше, чем под обстрелами, на линии огня. Также , в эвакуации вы будете не сами.

Чиновник также опубликовала контакты, которые помогут при эвакуации:

– Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121.

– Покровская громада: 0-800-300-101.

– Селидовская громада: 080-033-64-54.

– Мирноградская громада: 050-648-15-19.

– Минреинтеграция: 15-48.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты продолжают продвижение на Донетчине, в частности на Покровском направлении: сейчас захватчики оккупировали Николаевку и Новожелание. Также есть у россиян продвижение в районе Водяного недалеко от Угледара.

– Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях находится под контролем. Наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов.