На Покровском и Кураховском направлении враг ведет интенсивные штурмы: военный рассказал о ситуации

На Покровском и Кураховском направлениях за последние сутки интенсивность атак снова возросла. За 22 августа россияне примерно 250 раз обстреляли позиции украинских защитников на этом участке фронта.

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Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Он отметил, что по позициям его бригады было совершено 150 сбросов с дронов.

"Также враг пытался атаковать на БМП-2 в районе населенного пункта Карловка, две БМП были уничтожены с личным составом. Еще два "туриста" из этой команды где-то бегают, скрываются", – говорится в сообщении.

Цехоцкий также добавил, что на всех других участках фронта непрерывно идут попытки штурмов малыми пехотными группами.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фронта в Донецкой области постоянно происходят перемещения личного состава российских оккупантов, в том числе и в Курскую область РФ. Несмотря на это, количество врага значительно превосходит украинские силы.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что оккупационные войска находятся в 11 км от Покровска Донецкой области. В городе до сих пор остаются 59,98 млн жителей, хотя обязательная эвакуация в области продолжается еще с начала полномасштабного вторжения РФ.