Идут бои в городской застройке: в ВСУ рассказали о ситуации в пригороде Торецка

В Торецке, что на Донетчине, бои идутв жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Пивничное и Зализное, расположенных вплотную к Торецку.

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Тем временем захватчики время от времени засылают в город свои диверсионно-разведывательные группы. О ситуации рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 32 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Александр Бордиян в эфире Радио Свобода.

По его словам, битва за Торецк сейчас идет на подступах к городу – в Пивничном и Зализном, там бои продолжаются в городской застройке. В самом Торецке время от времени появляются вражеские ДРГ.

"Дело в том, что сейчас идут бои в городской застройке: это агломерация Пивничное-Зализное, и оно там подходит плотно к самому городу Торецку. Поэтому бои идут в городской застройке, и, конечно, какие-то диверсионно-разведывательные группы могут проникать через наши наблюдательные пункты и пытаться в нашем ближайшем тылу вести какую-то диверсионную деятельность. Такие группы выявляются, уничтожаются", – рассказал Бордиян.

Представитель 32 ОМБр добавил, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества пленных россиян на направлении: обменный фонд удается пополнять за счет вражеских диверсантов.

"По состоянию на прошедшую неделю имеем такую статистику: немного больше этих групп начало сдаваться в плен. Это не существенно, но такая тенденция есть", – отметил военный.

В целом, по словам Бордияна, ситуация в пригороде Торецка тяжелая. В настоящее время операция украинских воинов в Курской области РФ не отразилась на интенсивности боев на Торецком направлении. Вместо этого фиксируется увеличение плотности вражеских ударов управляемыми авиационными бомбами.

"На подступах к Торецку ситуация так же тяжелая, серьезная. Можем говорить о том, что события в Курской области пока никак не влияют на плотность штурмов и обстрелов на нашем направлении, то есть на Торецком. Можем даже сказать, что плотность обстрелов даже управляемыми авиационными бомбами увеличилась. Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов – тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов – да, немного интенсивность упала, это не очень высокая дельта. То есть она упала незначительно, но они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами КАБами", – заявил пресс-офицер.

По данным аналитиков проекта Deep State, оккупантам удалось продвинуться в Пантелеймоновке, Пивничном и Нью-Йорке. При этом россияне пытаются обходить Силы обороны с флангов, поэтому на Торецк штурмовые группы двигаются с нескольких направлений.

Напомним, в утренней сводке от 13 августа в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что накануне на фронте произошло 134 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.