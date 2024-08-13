ВСУ поразили пункт управления армии РФ: в течение суток произошло 134 боевых столкновения – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает наступление на многих направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток на фронте было зафиксировано 134 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 августа.

В течение суток войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 96 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг произвел более 4400 обстрелов, из них 123 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Запселье, Могрица, Великий Прикил, Ольшанка, Сенное, Великая Рыбица, Партизанское, Юнаковка, Локня, Вакаловщина, Глухов, Покровка, Веселовка, Мануховка, Грунивка Сумской области; Нововодяное Луганской области; Торецк, Нелиповка, Нью-Йорк, Дилиевка, Дружба, Александрополь, Новодонецкое, Мирноград, Водяное Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили пункт управления и артиллерийскую систему.

На Харьковском направлении шли три боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 24 раза недалеко от Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении произошло четыре боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли семь боев в районах Часового Яра и Богдановки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Железного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желание, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожелание, Птичье, Воздвижение. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали восемь атак противника у Парасковеевки, Георгиевки, Красногоровки, Калинового и Константиновки.

На Времовском направлении враг шесть раз наступал в сторону Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении российские войска совершили два штурма позиций украинских подразделений вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1160 человек. Наши воины обезвредили пять танков, 17 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 19 БПЛА оперативно-тактического уровня, 59 автомобилей и пять единиц специальной техники.

Напомним, оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на нескольких направлениях фронта – давят на Харьковщине и не оставляют попытки захватить всю территорию Луганской и Донецкой области.

Ранее в ВСУ рассказали, что в последнее время оккупанты увеличили общее количество обстрелов на Покровском направлении фронта и одновременно уменьшили пехотные штурмы. Со своей стороны, украинские военнослужащие держат оборону и истощают боевой потенциал врага.

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