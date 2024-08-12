'Командование делает очень хорошую комбинацию': офицер объяснил, что происходит на Покровском направлении

Российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровском направлении. В последнее время враг увеличил общее количество обстрелов на этом участке фронта.

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В то же время отмечается уменьшение пехотных штурмов. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, путинские захватчики не оставляют замысел по продвижению к городу Покровск, игнорируя даже бои на территории Курской области. Пока на Покровско-Кураховском направлении нет существенных изменений, но в целом оккупанты продолжают наступление. Наиболее интенсивные ожесточенные бои продолжаются в районе населенных пунктов Новогродовка и Гродовка.

В свою очередь украинские военнослужащие держат оборону и истощают боевой потенциал врага.

"Мы хорошо справляемся. Командование делает очень хорошую комбинацию. Продвижение ВС РФ зависит только от нашей слабости, скажем так. Но, при этом скажу, если мы где-то отходим, то только тогда, когда позиции расположения наших войск, наши огневые точки разрушены в первую очередь артиллерийскими средствами и авиацией, то есть их КАБами. Это и позволяет противнику подтягиваться именно таким образом. По-другому – нет у них нигде успеха", – рассказал военный.

Напомним, войска страны-агрессора России около полудня 12 августа ударили из артиллерии по городу Украинск Селидовской городской громады Покровского района Донетчины. Вследствие обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

Ранее сообщалост, что российские оккупационные войска перебрасывают резервы в район Серебрянского леса в Луганской области. Враг пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины на этом направлении.

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