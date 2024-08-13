Россия давит на нескольких направлениях, но ВСУ отразили позиции в Нью-Йорке и под Северском – ISW
Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на нескольких направлениях фронта – давят на Харьковщине и не оставляют попытки захватить остальные Луганскую и Донецкую области. Несмотря на это, Силам обороны Украины удалось возобновить позиции к юго-востоку от Северска и в Нью-Йорке вблизи Торецка.
Оценку ситуации на поле боя привели аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они подчеркнули, что восточные регионы Украины остаются главной целью государства-террориста.
Луганская область
Во время боев 12 августа оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Один российский "военный блогер" утверждал, что захватчики отбросили украинские силы с нескольких полос к югу от Берестового к юго-востоку от Купянска, а также продвинулись к югу от Новоселовского.
Также утверждается, что враг наступает по нескольким направлениям к трассе Н-26 Купянск-Сватово. Милблогер отметил, что бои, однако, остаются позиционными. Российские войска 11 и 12 августа также атаковали:
– юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Стельмаховки, Глушевки и Новоосинового;
– северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Новосадового, Тернов;
– к западу от Кременной вблизи Торского;
– к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.
Донецкая область
Украинские силы продвинулись к югу от Ивано-Дариевки к юго-востоку от Северска. Россияне продолжают наступление:
– к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки;
– восточнее Северска вблизи Верхнекаменского;
– юго-восточнее Северского возле Спирного, Ивано-Дариевки и Выемки.
Сообщается, что вблизи Северского продолжают действовать подразделения российской 123-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР").
Как говорится в аналитике, враг продвинулся к северу от Часова Яра и к юго-востоку от Григорьевки. Также оккупанты продвинулись юго-восточнее Торецка, в районе Железного, а Силы обороны отбили позиции в районе Нью-Йорка.
Также оккупанты продвинулись к востоку от Покровска в пределах Ивановки и к юго-востоку от Гродовки. Министерство обороны России и российские милблогеры заявили 12 августа, что российские войска подошли на север Карловки и захватили Лисическое. Также в последние дни россияне продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Елизаветовки и Гродовки и юго-восточнее – в районах Скучного, Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.
Харьковская область
Оккупанты незначительно продвинулись в Волчанске. 11 и 12 августа продолжались бои в черте города и к востоку от него – возле Тихого.
Российский милблогер утверждал, что украинские войска не ведут наступательных действий на север от Харькова возле Глубокого или западнее Волчанска возле Зеленого и Старицы, но наносят мощные удары по российским войскам с беспилотников в этих районах.
Украинская харьковская группировка сил сообщила, что российские силы близ Волчанска пытаются улучшить свою материально-техническую базу и связь, что, вероятно, улучшит общее командование и контроль в этом районе. Также оккупанты укрепляют свои текущие позиции северо-западнее Тихого. В районе Волчанска продолжают бои штурмовые части 4-й десантно-штурмовой бригады РФ.
Аналитики отмечают, что на южном направлении также продолжаются бои, но никаких подтвержденных изменений фронта там пока не фиксируется.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Накануне в ISW сообщили, что на Купянском направлении враг имеет продвижение возле районного центра. В районе Торецка в Донецкой области украинские войска держат оборону.
– В ВСУ рассказали, что в последнее время оккупанты увеличили общее количество обстрелов на Покровском направлении фронта и одновременно уменьшили пехотные штурмы. Со своей стороны, украинские военнослужащие держат оборону и истощают боевой потенциал врага.
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