Россия давит на нескольких направлениях, но ВСУ отразили позиции в Нью-Йорке и под Северском – ISW

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на нескольких направлениях фронта – давят на Харьковщине и не оставляют попытки захватить остальные Луганскую и Донецкую области. Несмотря на это, Силам обороны Украины удалось возобновить позиции к юго-востоку от Северска и в Нью-Йорке вблизи Торецка.

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Оценку ситуации на поле боя привели аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они подчеркнули, что восточные регионы Украины остаются главной целью государства-террориста.

Луганская область

Во время боев 12 августа оккупанты продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Один российский "военный блогер" утверждал, что захватчики отбросили украинские силы с нескольких полос к югу от Берестового к юго-востоку от Купянска, а также продвинулись к югу от Новоселовского.

Также утверждается, что враг наступает по нескольким направлениям к трассе Н-26 Купянск-Сватово. Милблогер отметил, что бои, однако, остаются позиционными. Российские войска 11 и 12 августа также атаковали:

– юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Стельмаховки, Глушевки и Новоосинового;

– северо-западнее Кременной возле Макеевки, Невского, Новосадового, Тернов;

– к западу от Кременной вблизи Торского;

– к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

Украинские силы продвинулись к югу от Ивано-Дариевки к юго-востоку от Северска. Россияне продолжают наступление:

– к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки;

– восточнее Северска вблизи Верхнекаменского;

– юго-восточнее Северского возле Спирного, Ивано-Дариевки и Выемки.

Сообщается, что вблизи Северского продолжают действовать подразделения российской 123-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР").

Как говорится в аналитике, враг продвинулся к северу от Часова Яра и к юго-востоку от Григорьевки. Также оккупанты продвинулись юго-восточнее Торецка, в районе Железного, а Силы обороны отбили позиции в районе Нью-Йорка.

Также оккупанты продвинулись к востоку от Покровска в пределах Ивановки и к юго-востоку от Гродовки. Министерство обороны России и российские милблогеры заявили 12 августа, что российские войска подошли на север Карловки и захватили Лисическое. Также в последние дни россияне продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Елизаветовки и Гродовки и юго-восточнее – в районах Скучного, Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.

Харьковская область

Оккупанты незначительно продвинулись в Волчанске. 11 и 12 августа продолжались бои в черте города и к востоку от него – возле Тихого.

Российский милблогер утверждал, что украинские войска не ведут наступательных действий на север от Харькова возле Глубокого или западнее Волчанска возле Зеленого и Старицы, но наносят мощные удары по российским войскам с беспилотников в этих районах.

Украинская харьковская группировка сил сообщила, что российские силы близ Волчанска пытаются улучшить свою материально-техническую базу и связь, что, вероятно, улучшит общее командование и контроль в этом районе. Также оккупанты укрепляют свои текущие позиции северо-западнее Тихого. В районе Волчанска продолжают бои штурмовые части 4-й десантно-штурмовой бригады РФ.

Аналитики отмечают, что на южном направлении также продолжаются бои, но никаких подтвержденных изменений фронта там пока не фиксируется.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне в ISW сообщили, что на Купянском направлении враг имеет продвижение возле районного центра. В районе Торецка в Донецкой области украинские войска держат оборону.

– В ВСУ рассказали, что в последнее время оккупанты увеличили общее количество обстрелов на Покровском направлении фронта и одновременно уменьшили пехотные штурмы. Со своей стороны, украинские военнослужащие держат оборону и истощают боевой потенциал врага.

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