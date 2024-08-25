Оккупанты подтянули резервы и активизировались на Запорожье, – спикер 'Легиона Свободы'

Российские оккупанты активизировали наступательные действия в Запорожской области. После определенного относительного затишья враг начал осуществлять регулярные атаки по позициям украинских войск.

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Также зафиксирован факт переброски резервов в Запорожскую область. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.

По его словам, российские войска за счет резервов восстановили свою боеспособность. Теперь на Запорожье враг чаще применяет артиллерийские средства и авиацию.

"Работает их артиллерия постоянно, авиация. Вы же видите, что сбрасывают бомбы на линии боевых действий, бьют по громадам, которые расположены на линии боевых действий. Далее они пробуют брать под огневой контроль те или иные участки фронта", – заявил Денисов.

Также он подчеркнул, что путинская армия по-прежнему пытается продвигаться к административным границам Запорожской области. Захваченную часть региона оккупанты используют для переброски техники между Россией и оккупированным Крымом.

"Есть у нас такие участки фронта, там относительное затишье, они, возможно, не попадают в объективы информационных агентств. Но на самом деле то, как там накапливают российский потенциал – мы же понимаем, что рано или поздно этот участок фронта начнет двигаться и россияне начнут атакующие действия. И это связано с населёнными пунктами, над которыми они потеряли и огневой контроль, и физический. Но не потеряли желания отвоевать эти пункты и стратегически продвигаться к административным границам Запорожской области", – рассказал Денисов.

Напомним, воины Третьей штурмовой показали первое видео наступления на Харьковщине, снятое на GoPro. На кадры попал момент штурма враждебных позиций, когда украинские защитники с десантирования сразу вступили в огневой контакт.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что украинское командование не раскрыло цели, преследуемые операцией Сил обороны в российской Курской области, она, вероятно, проходит успешно. При этом спад темпов продвижений по сравнению с первыми днями наступления ВСУ в этом российском регионе является закономерным.