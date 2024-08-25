Воины Третьей штурмовой показали видео штурма позиций оккупантов на Харьковщине

Воины Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали первое видео наступления на Харьковщине, снятое на камеру GoPro. На кадры попал момент штурма вражеских позиций, когда украинские защитники с десантирования сразу вступили в огневой контакт.

Видео дня

Видео штурма, который вели бойцы 1-й роты 1-го штурмового батальона, было обнародовано в официальном Telegram-канале 3-й ОШБр 25 августа. "Первое GoPro с наступления на Харьковщине! Злость и эмоции штурмовиков, готовых душить оккупантов голыми руками", – говорится в публикации.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

В бригаде рассказали, что сразу после десантирования украинские штурмовики вступили в огневой контакт.

Однако продвигаться им мешал пулеметчик оккупантов, открывший заградительный огонь, чтобы не подпустить бойцов ВСУ к своей окопной линии.

Снаряды окупантов разрывались уже совсем близко.

"Окопная линия, пусть раз***ут ее нах**!.. Мы не можем продвинуться, потому что мы стоим. Мы только подлезаем, он х**рит. Как только на ту линию заскочу, я того пулеметчика голыми руками задушу", – говорит защитник, снимавший видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа в Третьей штурмовой заявили о начале наступления на Харьковщине. ВСУ взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта на почти 2 кв. км. Противник при этом потерял немало личного состава и техники с вооружением.

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZ.UA указал, что 3-я ОШБр сражается на Купянском направлении, где большое количество "серой зоны", и регулярно проводит контрнаступления. По словам эксперта, борьба за Серебрянский лес и Купянское направление продолжается с 2022 года "с переменным успехом" зависимо от того, какое подразделение заходит на передовую, а нынешнее наступление – это тактические действия для улучшения общей ситуации на фронте.

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