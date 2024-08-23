'Там большое количество 'серой' зоны': Жирохов объяснил наступление 3-й штурмовой бригады на Харьковщине

Третья отдельная штурмовая бригада объявила о своем наступлении на Харьковщине. Бригада сражается на Купянском направлении, где большое количество "серой" зоны.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. Он отметил, что 3 ОШБр регулярно проводят контрнаступления в зоне своей ответственности.

Бойцы бригады постоянно на несколько километров продвигают линию фронта, говорит эксперт.

"В целом Серебрянский лес и Купянское направление, там они регулярно на полтора, на два километра отодвигают линию фронта. Но нужно понимать, что линия фронта там достаточно условна, большое количество серой зоны, потому что там болота, потому что там лес, там нет населенных пунктов, где можно закрепиться и сделать какие-нибудь фортификационные сооружения", – пояснил Жирохов.

Поэтому третья штурмовая регулярно отжимает у захватчика и забирает под себя серую зону, разбивая вражеские наблюдательные пункты и ликвидируя оккупантов.

По словам Жирохова, борьба за Серебрянский лес и Купянское направление продолжается с 2022 года "с переменным успехом", который зависит от того, какая бригада заходит на ротацию.

Если заступила менее опытная бригада, то она лишь удерживает рубежи, а порой этого не удается и оккупанты имеют продвижение.

"Как только зашла третья штурмовая, она там пришла в себя, рассмотрелась и они наступают", – отметил эксперт.

По его словам, нынешнее наступление 3 ОШБр в Харьковской области – это тактические действия для улучшения общей ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, третья штурмовая бригада наступает на Харьковщине, в результате чего враг потерял немало личного состава и техники с вооружением. Украинские военные взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта на почти два квадратных километра.