ВСУ на Курщине могут потерять темпы продвижения, но это не причина для паники: Шарп объяснил логику

Несмотря на то, что украинское командование не раскрыло цели, преследуемые операцией Сил обороны в российской Курской области, она, вероятно, проходит успешно. При этом спад темпов продвижений по сравнению с первыми днями наступления ВСУ в этом российском регионе является закономерным.

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Причина заключается в потере эффекта неожиданности и том, что в операции задействован ограниченный контингент. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

После почти 20 дней после начала операции Сил обороны в Курской области эксперт отмечает, что она в целом проходит успешно. В полной мере оценить насколько пока не представляется возможным, ведь украинское командование не раскрывает поставленные перед участниками операции задачи.

"Вопрос, какие задачи ставило командование. Например, если мы говорим о продвижении и территориальном контроле. Если выполнены задачи-минимум – а я предполагаю, что они выполнены, хотя я этих приказов, конечно же, не видел – тогда операцию можно считать успешной. Тем более если задача-минимум серьезно превышена", – отметил Шарп.

Военный обозреватель также предостерегает от неверных выводов из-за снижения темпов продвижения.

"Здесь важно понимать, что после того, как эффект неожиданности, оперативной и тактической внезапности после первых дней исчерпан, когда российская армия опрокинула достаточно значительные силы для преграждения украинской армии, тогда ожидать быстрого продвижения уже нельзя. Более того, задача продвигаться без конца, видимо, не стоит и не может стоять. В результате задействованы ограниченные силы", – подчеркнул он.

При условии задействования относительно ограниченных сил бесконечного продвижения быть не может даже при не очень ожесточенном сопротивлении противника. Проблема заключается в необходимости обеспечения логистики: важно не допустить отрыва передовых сил от основных. К тому же чем больше сил перебрасывает противник, тем больше опасность попасть в засаду или окружение.

"Поэтому в последние дни мы являемся свидетелями довольно медленного продвижения ВСУ. Насколько я вижу, происходит выравнивание и оптимизация. И конечно же, есть Глушковский район, который с точки зрения логистики имеет потенциал быть взятым под контроль. Из-за того, что разрушены мосты, поэтому что российская группировка там охвачена и прижата к реке. Если у украинского командования есть план этой группировки вытеснить или разгромить, то серьезные перспективы есть. Но одного уничтожения мостов в этом случае недостаточно. Необходимы меры по вытеснению противника на земле, его разгром. И мы посмотрим, что в этом плане будет происходить", – отметил эксперт.

Он добавил, что перечисленные задачи по взятию под контроль российской территории "уже более-менее выполняются". Однако, что будет дальше, военный обозреватель прогнозировать не взялся.

"Дальнейшего развития ситуации, кроме Глушковского района, по развитию ситуации, взятию под контроль больших территорий мне ждать трудно. Разве что украинцы откуда-то введут в бой дополнительные значительные резервы. Но этого не происходило достаточно долгое время. Есть другие приоритетные направления, где резервы также важны. Поэтому мне кажется, что стремительно развиваться ситуация уже не будет", – отметил Шарп.

Он также отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть, прежде всего, от украинского командования и того, какое решение оно примет: оставить украинские силы на российской территории (тогда возникает вопрос, на какой срок) или отступить. И это решение станет ключевым.

Во любом случае, резюмировал Шарп, "самое важное еще впереди".

Напомним, ранее в NYT подсчитали, что РФ для возвращения Курщины нужно 50 тысяч солдат. Однако таких сил в регионе Кремлю не удалось накопить и близко. Как показала Курская операция, для российского диктатора Владимира Путина важнее захватить чужие земли, чем защитить свои.

Так, РФ в большинстве своем направила на Курщину резервные подразделения и войска из районов на юге и северо-востоке Украины, однако не отказывается от своей основной цели – продвижения к городу Покровск в Донецкой области.