NYT: РФ для возвращения Курщины нужно 50 тысяч солдат, а их и близко нет

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. Для того, чтобы вытеснить оттуда наши войска, России нужны 50 тысяч солдат, однако такого ресурса у врага нет.

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Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что для того, чтобы оттеснить Украину от Курска, россиянам необходимо будет задействовать от 15 до 20 бригад.

Российский министр обороны Андрей Белоусов на этой неделе заявил, что новый координационный орган "работает круглосуточно" над планом того, как новые группировки российских войск могут контратаковать на Курском направлении.

Проблемы с логистикой и поставками, которые есть в России, также помогли Украине добиться успехов. В настоящее время нашими военными были захвачены несколько меньших населенных пунктов и один город в России, но они еще не добились ключевой цели – оттягивания значительного количества российских подразделений с востока Украины.

РФ в основном направила на Курщину резервные подразделения и войска из районов на юге и северо-востоке Украины, однако не отказывается от своей основной цели – продвижения к Покровску в Донецкой области.

Между тем, американские чиновники не уверены, что Украина намерена длительное время удерживать свои позиции на территории России. Они указывают на то, что украинские войска не копают большие траншеи, необходимые для защиты солдат и техники от вражеского огня на случай, если у России будет достаточно огневой мощи, чтобы начать отбивать атаку. Также, по словам чиновников США, ВСУ не минировали поля, чтобы замедлить контратаку РФ, и не строили барьеры, чтобы замедлить российские танки.

Как сообщал OBOZ.UA, дерзкая операция Сил обороны Украины в российской Курской области "стала триумфом ее военной разведки и тактической маневренности", пишет CNN. Также она показала, что у России множество уязвимых мест, и подала сигнал Западу, что Киев может выиграть эту войну.

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