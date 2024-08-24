CNN: операцией в Курской области Украина показала миру, что может выиграть войну

Дерзкая операция Сил обороны Украины в российской Курской области "стала триумфом ее военной разведки и тактической маневренности". Также она показала, что у России есть множество уязвимых мест, и подала сигнал Западу, что Киев может выиграть эту войну.

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Об этом заявил американский журналист CNN Тим Листер. По его мнению, обещания кремлевского диктатора Владимира Путина, что все цели "специальной военной операции" будут достигнуты, "внезапно стали пустыми".

Согласно сообщениям украинской стороны, с 6 августа, когда началось наступление, ВСУ заняли почти столько же территории на Курщине (около 1200 квадратных километров), сколько россияне оккупировали на Украине за весь год.

Матье Булег, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики отметил: "Впервые за много месяцев эта операция навязала Кремлю иную версию событий, и в версии Путина появились первые трещины".

Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и исследователь войны, обратил внимание, что операция на Курщине "продемонстрировала украинские познания и адаптацию после провала контрнаступления 2023 года".

По его словам, цель Украины – доказать, что победа РФ не является неизбежной, а Украина способна сражаться и побеждать. Поэтому важно не только продолжать военную поддержку страны, но и снять ограничения на использование уже предоставленного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский в День Независимости 24 августа заявил, что операция в Курской области идет по плану. Пока он может назвать лишь несколько ее целей, в частности это пополнение обменного фонда и предотвращение оккупации части Сумщины. В то же время президент возразил, что таким образом Киев "разыгрывает карты для диалога".

– Институт изучения войны считает, что 23 августа украинские силы, действующие в Курской области России, продвинулись в южной части Русской Конопельки восточнее Суджи. Также ВСУ имеют успехи севернее Мартыновки вдоль трассы Р-200 Суджа – Суходоловка.

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