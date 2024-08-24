ISW: Силы обороны продолжают продвижение в районе Суджи

За прошедшие сутки украинские силы, действующие в Курской области России, продвинулись в южной Русской Конопельке восточнее Суджи. Также ВСУ имеют успехи севернее Мартыновки вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на сообщения Z-блогеров. Отмечается, что российские источники обнародовали противоречивые сообщения о боях к востоку от Суджи в районе Саморядового и Козыревки, но в этом районе могут действовать украинские мобильные группы.

Кроме того, по информации российских милблогеров:

– россияне отбили украинскую механизированную атаку численностью взвод вблизи Александровки, что к северо-востоку от Коренево;

– оккупанты снова заняли позиции западнее Коренево 23 августа;

– 22 и 23 августа на линии столкновения в Курской области продолжались бои.

Аналитики отметили, что 22 августа пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США "лучше понимают" цели Украины в Курской области и отметила, что ВСУ хотят создать буферную зону в Курской области. Вашингтон продолжает предоставлять материальные средства для поддержки нужд Украины на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Дмитрий Снегирев опроверг информацию об отсутствии передислокации российских подразделений в Курскую область РФ непосредственно по линии фронта. Пока известно о снятии наиболее боеспособных бригад, в частности, с Покровского, Кураховского и Краматорского направлений.

– В эстонской разведке сообщили, что армия РФ создает линию обороны Рыльск-Льгов-Курск. В то же время по состоянию на 23 августа стратегическая инициатива на Курщине по-прежнему находится в руках Украины.

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