Российские власти игнорируют масштабы проблемы в Курской области, инициатива до сих пор у Украины – разведка Эстонии

Похоже, в Кремле решили игнорировать масштаб проблем, связанных с операцией Сил обороны Украины в Курской области России. По состоянию на 23 августа стратегическая инициатива на Курщине по-прежнему в руках Украины.

Видео дня

Об этом заявил заместитель командующего Разведывательным центром сил обороны Эстонии Янек Кессельманн на пресс-конференции в МО страны, передает ERR. Лейтенант-полковник подтвердил, что ВСУ контролируют около 900-1300 квадратных километров Курской области.

Защитники Украины также уничтожили мосты через реку Сейм. Потенциально группировки ВС РФ могут оказаться в окружении, после чего территория перейдет под контроль Украины. Либо же России придется тратить дополнительные ресурсы для восстановления связующего пути. "Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для РФ", – сказал эксперт.

По его словам, войска государства-агрессора создают линию обороны Рыльск – Льгов – Курск.

"Вероятно, украинским Вооруженным силам нет смысла продвигаться по этому направлению, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия в данный момент, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области", – отметил Кессельман.

Действия ВСУ заставили Москву более активно использовать срочников в "СВО", хотя руководство России в начале полномасштабного вторжения утверждало, что подобного не произойдет. То, что достаточно много призывников уже плененные, росСМИ игнорируют.

"Подводя итог, можно сказать, что РФ не смогла адекватно отреагировать на действия Украины в Курской области. Россия по-прежнему оказывает давление на украинские подразделения Донецкого направления, где продолжаются напряженные бои. Но не видно, чтобы Россия приблизилась к стратегическим целям, которые она заявляла в начале войны", – оценил ситуацию Кессельманн.

Как сообщал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает: для руководства страны-агрессора РФ важнее продолжать наступать на Донетчине, чем оперативно остановить Вооруженные силы Украины в Курской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!