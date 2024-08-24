Наиболее боеспособные подразделения: военный эксперт подтвердил перебрасывание оккупантов с фронта на Курщину

Военный эксперт Дмитрий Снегирев опроверг информацию об отсутствии передислокации российских подразделений в Курскую область РФ непосредственно по линии фронта. Сейчас известно о снятии наиболее боеспособных бригад, в частности, с Покровского, Кураховского и Краматорского направлений.

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О ситуации Снегирев рассказал в эфире "Эспрессо". Он уточнил, что, в частности, с Покровского направления на Курщину перебросили 810-ю бригаду морской пехоты, которая постоянно дислоцируется в Севастополе.

"С Красногоровки Кураховского направления снята одна из наиболее боеспособных бригад так называемого 1-го армейского корпуса, бригада "пятнашка" – на Курское направление. С Краматорского направления, с Часова Яра снят 1-й штурмовой отряд бывшего ЧВК "Вагнер", сейчас это добровольческий корпус под командованием "Ратибора"", – отметил эксперт, под последним имея в виду одного из командиров ЧВК "Вагнер" Александра Кузнецова.

Также, по его информации, отбивать Курщину отправили также спецподразделение полка "Ахмат" под названием "Аида", которое на 80% сформировано из представителей славянской национальности.

"То есть перебросили наиболее боеспособные подразделения", – подчеркнул Снегирев.

Он добавил, что перебрасывают также подразделения с тыла России. Уже зафиксированы как минимум сибирские дивизии и боевые буряты. Привлекли подразделения из Калининградской области – что свидетельствует об ограниченных оперативных резервах в российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель эстонской разведки подтвердил, что ВСУ контролируют около 900-1300 квадратных километров Курской области, а стратегическая инициатива в области по-прежнему – в руках Украины. В то же время в Кремле решили игнорировать масштаб проблем, связанных с операцией Сил обороны.

– "Медийная инициатива по правам человека" сообщила, что Силы обороны Украины в Курской области России штурмуют женскую колонию №11, где российские оккупанты содержали украинских пленных женщин и мужчин. Колония расположена в городе Малая Локня, в 14 км от границы.

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