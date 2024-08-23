ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Силы обороны Украины в Курской области страны-агрессора России штурмуют женскую колонию №11, где российские оккупанты удерживали украинских пленных женщин и мужчин. Колония расположена в городе Малая Локня, в 14 км от границы.

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Об этом сообщила "Медийная инициатива по правам человека" (МИПЧ) в пятницу, 23 августа. Правозащитники говорят, что взятие этого учреждения под контроль Украины станет важным шагом в документировании военных преступлений, совершенных Россией против пленных.

По данным МИПЧ, осенью 2022-го в женской исправительной колонии № 11 в Малой Локне россияне содержали более 50 пленных военных и гражданских женщин.

Организация задокументировала показания нескольких побывавших там пленных. Среди них – Наталья и Екатерина, попавшие во вражеский плен весной 2022-го в Мариуполе. Одна из них вспомнила: "Я пробыла в Малой Локне четыре месяца, нас не пытали, но физическую силу применяли, как и моральное унижение".

Женщин заставляли раздеваться и петь гимн России, учить стихи об СССР и песни времен Второй мировой войны. Для развлечения охрана использовала электрошокеры, также на женщин натравливали собак.

Вместе с женщинами-военнослужащими в камере содержали гражданских украинок, захваченных в плен в Черниговской и Харьковской областях. По словам Наталии, гражданским не объясняли оснований содержания и "приписывали какие-то преступления".

Кроме того, в соседних камерах содержались российские заключенные. Это нарушение Международного гуманитарного права, ведь в тюремных учреждениях содержать пленников вместе с заключенными за уголовные преступления запрещено Женевскими конвенциями.

Издание "Bild на русском" пишет, что оккупанты превратили колонию в крепость и оказывают упорное сопротивление Силам обороны Украины. В обороне принимают участие даже охранники заведения.

Несколько десятков россиян, как отмечается, закрепились вокруг колонии, соорудили баррикады и используют сторожевые башни тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания – как защиту от украинских атак.

Украинские военные со своей стороны обстреливают врага из боевых машин пехоты Marder, а также атакуют беспилотниками.

Российские "военкоры" подтверждают, что Малая Локня была почти полностью оцеплена украинскими подразделениями, но внутри тюремного комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону.

Пока неясно, сколько заключенных еще содержится в женской колонии в Малой Локне.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате боев в Курской области России пропали без вести или попали в плен по меньшей мере 129 российских солдат-срочников. На связь с их родителями выходят Z-волонтеры, пытающиеся заставить их замолчать, объясняя, что не стоит "подыгрывать" украинцам и идти на конфронтацию с властью.

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