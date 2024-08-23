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ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Ольга Липич
War
2 минуты
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ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Силы обороны Украины в Курской области страны-агрессора России штурмуют женскую колонию №11, где российские оккупанты удерживали украинских пленных женщин и мужчин. Колония расположена в городе Малая Локня, в 14 км от границы.

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Об этом сообщила "Медийная инициатива по правам человека" (МИПЧ) в пятницу, 23 августа. Правозащитники говорят, что взятие этого учреждения под контроль Украины станет важным шагом в документировании военных преступлений, совершенных Россией против пленных.

По данным МИПЧ, осенью 2022-го в женской исправительной колонии № 11 в Малой Локне россияне содержали более 50 пленных военных и гражданских женщин.

ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Организация задокументировала показания нескольких побывавших там пленных. Среди них – Наталья и Екатерина, попавшие во вражеский плен весной 2022-го в Мариуполе. Одна из них вспомнила: "Я пробыла в Малой Локне четыре месяца, нас не пытали, но физическую силу применяли, как и моральное унижение".

ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Женщин заставляли раздеваться и петь гимн России, учить стихи об СССР и песни времен Второй мировой войны. Для развлечения охрана использовала электрошокеры, также на женщин натравливали собак.

Вместе с женщинами-военнослужащими в камере содержали гражданских украинок, захваченных в плен в Черниговской и Харьковской областях. По словам Наталии, гражданским не объясняли оснований содержания и "приписывали какие-то преступления".

Кроме того, в соседних камерах содержались российские заключенные. Это нарушение Международного гуманитарного права, ведь в тюремных учреждениях содержать пленников вместе с заключенными за уголовные преступления запрещено Женевскими конвенциями.

Издание "Bild на русском" пишет, что оккупанты превратили колонию в крепость и оказывают упорное сопротивление Силам обороны Украины. В обороне принимают участие даже охранники заведения.

ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Несколько десятков россиян, как отмечается, закрепились вокруг колонии, соорудили баррикады и используют сторожевые башни тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания – как защиту от украинских атак.

Украинские военные со своей стороны обстреливают врага из боевых машин пехоты Marder, а также атакуют беспилотниками.

ВСУ на Курщине штурмуют исправительную колонию, где Россия удерживала пленных украинцев – МИПЧ

Российские "военкоры" подтверждают, что Малая Локня была почти полностью оцеплена украинскими подразделениями, но внутри тюремного комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону.

Пока неясно, сколько заключенных еще содержится в женской колонии в Малой Локне.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате боев в Курской области России пропали без вести или попали в плен по меньшей мере 129 российских солдат-срочников. На связь с их родителями выходят Z-волонтеры, пытающиеся заставить их замолчать, объясняя, что не стоит "подыгрывать" украинцам и идти на конфронтацию с властью.

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