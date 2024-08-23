СМИ посчитали, сколько срочников РФ пропали без вести на Курщине: их матерей заставляют молчать

В результате боев в Курской области России пропали без вести или попали в плен по меньшей мере 129 российских солдат-срочников. На связь с их родителями выходят Z-волонтеры, пытающиеся заставить их замолчать, объясняя, что не стоит "подыгрывать" украинцам и идти на конфронтацию с властью.

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Об этом сообщило издание "Важные истории". Медиа установило имена более сотни человек – 45 попали в плен, 84 пропали без вести.

Также отмечается, что есть случаи гибели срочников – таковых по меньшей мере трое, причем одного обманом заставили заключить контракт. На самом же деле, как пишет СМИ, количество 200-х гораздо больше. В частности, 9 августа погиб 19-летний десантник Станислав Матвеев. На данный момент неизвестно, успел ли он подписать контракт.

Большинству солдат, попавших в плен или пропавших без вести, по 20 лет – 45 человек. Еще девяти – по 18. Самым старшим из пропавших – по 24 года.

С родителями солдат, пытающихся искать своих сыновей, проводят "профилактические беседы". В частности, одна из таких "добровольных помощниц" – Z-волонтерка Светлана Заруцкая. Она призывает родственников срочников не говорить публично об их гибели или исчезновении, поскольку это якобы сыграет на руку украинцам.

"Х*хлы давят на то, что мы, твари, срочников поставили. Была проведена очень большая информационная пропаганда на настроение жителей России против своего правительства и против своего государства. Но надо понимать: это х*хлы перешли нашу границу. А мы их границ не пересекали", – рассказывает пропагандистка.

Напомним, одними из первых в Курской области были взяты в плен срочники, которые "прикрывали" границу. Это стало шоком для их семей. Раньше матери и родители радовались, что их дети не участвуют в "СВО", однако театр боевых действий развернулся уже в российском пограничном районе.

По данным российского антивоенного проекта "Идите лесом!", в частности, 250 срочников перебросили из Ленинградской области под Курск и уже готовят списки для отправки новой группы солдат.

В социальных сетях много комментариев матерей срочников. Например, одна из них сообщила, что ее сын принял присягу пять дней назад – 11 августа, а в конце сентября-начале октября его из Алтайского края уже отправят на границу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 августа украинские воины сумели пополнить обменный фонд более 10 российскими захватчиками. Причем среди пленных есть воины из Ахмата, чеченского подразделения кадыровцев, которых в РФ почему-то считают военной элитой.

– Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области РФ, во время которой активно пополняют обменный фонд. Попавших в плен русских военных содержат в достойных условиях, они имеют доступ ко всему необходимому.

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