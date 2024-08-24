'Идет по нашему плану': Зеленский высказался об операции ВСУ в Курской области и назвал ее цели. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости 24 августа заявил, что операция в Курской области идет по плану. Пока он может назвать лишь несколько ее целей, в частности это пополнение обменного фонда и предотвращение оккупации части Сумщины. В то же время президент возразил, что таким образом Киев "разыгрывает карты для диалога".

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил в столице на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает корреспондент OBOZ.UA. По словам главы государства, наступление на Курщине имеет несколько целей, однако не обо всех можно говорить публично.

"Операция сложная, важно, что она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции, не все могу говорить. Прежде всего – обменный фонд, это то, что можно говорить открыто, он пополняется. Это позитив", – сказал он.

Второй положительный результат, по словам Зеленского, – это "остановка операции на севере РФ, превентивный удар".

"И наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение частей нашей Сумской области и желанию оккупировать столицу региона город Сумы", – заявил он.

Также целью наступления на Курщину президент назвал желание показать другим государствам и россиянам: "что для Путина дороже – оккупация территории Украины или защита своего населения".

При этом Зеленский возразил, что наступление на Курщину якобы призвано стать "разменной картой" для переговоров:

"И кто-то говорил о том, что мы разыгрываем эту карту для диалога. Какого диалога? Этот кто-то был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами, мы сказали, как дипломатично идем к справедливому миру, к окончанию войны. И всех пригласили на площадку формулы мира, или саммита мира, поддерживая или просто говоря об этом".

Как сообщал OBOZ.UA, Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве призвал оккупационную армию России покинуть территорию Украины. Он заверил, что первым позвонил бы Зеленскому и просил бы не стрелять по отступающим войскам. В ответ украинский лидер отшутился словами о том, что в таком случае он может не взять трубку.

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