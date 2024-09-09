Мы успешно сделали с россиянами то, что они хотели сделать с нами: интервью с Дмитрием Жмайло

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил о первых успехах на Покровском направлении: продвижение врага удалось остановить. По словам главкома, именно так работает украинская стратегия. Благодаря чему удалось этого добиться и можно ли остановить врага вдоль всего участка фронта? Большое значение имела операция ВСУ на Курщине, ведь страна-агрессор Россия была вынуждена сконцентрировать там около 60 тысяч военных.

Видео дня

На Покровском направлении продолжает действовать мощная вражеская группировка "Центр", с которой не перебрасывались силы на защиту Курской области. Однако, чтобы расширять фланги клина, образовавшегося в направлении Покровска, нужны новые резервы, которых не хватает. В свое время российская оккупационная армия попыталась растянуть украинский фронт с помощью Харьковской операции, но эту задачу враг не смог выполнить. Однако благодаря Курской операции украинская армия "успешно сделала с россиянами то, что они хотели сделать с нами в Харьковской области".

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В интервью CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что за последние шесть дней враг не продвинулся на Покровском направлении, таким образом, стратегия работает. "Наши защитники смогли лишить окупантов способности маневрировать и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям", – сказал генерал. Благодаря чему это стало возможным? Благодаря Курской операции ВСУ или чему-то другому? Можем ли мы рассчитывать, что этот успех можно будет закрепить по всей протяженности линии фронта на востоке?

– Относительно закрепления всей протяженности линии фронта пока точно говорить еще рано. Относительно того, повлияла ли операция в Курщине на стабилизацию ситуации на востоке – да, повлияла. Потому что в Курщине собрано более 60 тысяч российских военных. Пока что противник не взимал силы с группировки "Центр", в настоящее время взимаются силы с других участков фронта. в частности, это район Мариоуполя.

Чтобы поддерживать наступательный потенциал, россиянам постоянно требуются новые резервы.

До этого периода, о котором говорит генерал Сырский, у россиян было продвижение в Покровском направлении со скоростью 100-200 метров в сутки. Противник просто не может двигаться дальше, пока стоит наш укрепрайон близ Мариновки, пока держится Селидово. Еще на пути в Покровск Мирноград. Есть целая система рек, в частности, Журавка, Казенный Торец, а также целая система водохранилищ. Чтобы двигаться именно в Покровск, россиянам нужно обеспечить фланги и постоянные резервы.

Поэтому они развернулись на юг. В частности, они смогли захватить часть дороги Покровск-Карловка. Смогли оттеснить наших защитников из самой Карловки и пытаются закрепить фланг и выровнять фронт по реке Волчья, чтобы выйти на линию Галицыновка-Гостре.

Чтобы производить это расширение по флангам, им также нужны свежие резервы. Учитывая, что россияне от Харьковской операции пытались растянуть наш фронт и сделать большой плацдарм – им это не удалось, в частности благодаря работе нашей артиллерии, - мы успешно сделали с россиянами то, что они хотели сделать с нами на Харьковщине. На Курщине мы использовали эффект неожиданности, быстро растянули фронт. И сейчас, чтобы хотя бы локализовать наш плацдарм, чтобы мы хотя бы не продвигались, противнику нужно держать там войска, думать, куда опрокидывать резервы. Россияне их где-то держат и пытаются это учитывать.

– Еще одна хорошая новость. 12-я бригада специального назначения "Азов" смогла стабилизировать ситуацию в районе Нью-Йорка, вернуть под контроль часть этого населенного пункта и деблокировать находившиеся в российском окружении подразделения Сил обороны. Можно ли считать это продолжением того, о чем сказал генерал Сырский? Что ситуация в поле боя меняется в нашу пользу? Каков ваш прогноз относительно этих населенных пунктов – Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр?

– Пока об определенных контратакующих действиях мы не говорим. Поначалу нам нужно до конца стабилизировать ситуацию. Если говорить о поселке Нью-Йорк, то можно посмотреть старые карты DeepState – там был виден район окружения, где находятся наши военные. Его деблокада имеет большое значение, потому что они там были зажаты довольно долгое время.

Учитывая, что россияне стали более бережно тратить свои резервы, стали меньше использовать для штурмов свою технику, учитывая их состояние неопределенности, мы стараемся взять из этого все, что можем. Для них важно сейчас не только Покровское, но и Кураховское направление, чтобы выровнять линию фронта.

А по другим направлениям мы стараемся точечно их оттеснять и выравнивать линию обороны с нашей стороны. Вспомним, как пару недель назад в Харьковской области 3-я штурмовая бригада выбила с позиций целый российский батальон. Это, собственно, подготовительная работа, которую мы делаем. Но говорить о каком-то реальном переломе на поле боя, к сожалению, не приходится. Сейчас в большей степени можно говорить о стабилизации линии фронта, и мы к этому устремляемся.

– Институт изучения войны обратил внимание на активизацию врага на Угледарском направлении. По вашим оценкам, может ли враг изменить акценты? Может ли выбрать другое направление вдоль линии фронта в качестве приоритетного?

– Они не смогут его переизбрать, потому что группировка войск "Центр", штурмующая Покровское направление, одна из самых многочисленных. В боевых действиях участвует чуть ли не 100 тысяч, а вся группировка в общей сложности насчитывает едва ли не 200 тысяч – со всеми силами логистики и всеми частями.

Поэтому Торецкое и Угледарское направление их в большей степени необходимы для отвлечения, чтобы мы окончательно бросили туда все наши резервы. У противника есть приоритет, но он прощупывает другие участки фронта, чтобы распылять наши силы и заставлять нас постоянно их опрокидывать.

В Угледаре они частично, в некоторых местах, перерезали трассу Угледар-Константиновка. Не путать с той Константиновкой, что находится в агломерации с Краматорском и Славянском. Эта дорога вроде бы выводит в тыл в город Угледар, соответственно, и в тыл наших войск, которые держат оборону на том направлении. Враг хочет этим воспользоваться.

Но в Угледаре есть небольшая по площади, но плотная городская застройка, которая находится на возвышенности. Поэтому действия врага здесь усложнены, ведь сразу работает наша артиллерия, потому что подход россиян как на ладони. Поэтому они стараются действовать очень малыми группами по посадкам. Но благодаря сноровке наших артиллеристов мы удерживаем оборону города.

– 6 сентября в Германии прошло 24-е заседание в формате "Рамштайн". Одним из главных вопросов на нем была отмена ограничений на применение западного оружия на территории России. Какие именно вооружения нам сегодня нужны для этих целей в первую очередь?

– Прежде всего, ATACMS. Вашингтон говорит, что вроде бы их недостаточно. Но если взять те запасы, которые у нас есть, именно кассетные боеприпасы дальностью поражения 165-300 километров, то их было достаточно для того, чтобы зачистить 300-километровую зону вблизи границы Украины, где ориентировочно находится до 20 военных аэродромов. С них, в частности, взлетают российские самолеты, терроризирующие нас КАБами, в частности, отчасти и стратегическая авиация. Конечно, некоторые самолеты россияне перебрасывали на другие аэродромы, но уничтожение этих аэродромов очень важно.

Также в этой зоне есть 184 военных объекта, учебных центров вооруженных сил РФ, росгвардии, ФСБ, пограничников и других силовых структур, командные пункты, являющиеся нашими законными целями. То есть работать есть с чем.

Итак, нужны ATACMS, продолжение предоставления нам HIMARS. Из того, что мы можем получать реально – это ракеты JDAM. Это ракета класса воздух-земля, которая может поражать цели на расстоянии около 370 км. Также нужны SCALP и Storm Shadow, надеемся, что когда-нибудь будут и Taurus, которые могут бить на 500 километров. Их не могут переносить F-16, их переносят наши самолеты. А именно для F-16 лучше всего подходит ракета JDAM. То есть все дальнобойное, что может стрелять, в тех рамках, которые пока у нас есть.

Конечно, мы мечтаем, что когда-нибудь у нас будут и Tomahawk. К сожалению, этот вопрос пока не поднимается. Однако хотя бы дальнобойное оружие, которое мы уже используем, плюс JDAM, плюс больше SCALP и Storm Shadow – это то, что нужно.

Мы уже били ATACMS по аэродромам возле Луганска и Бердянска, уничтожали многие техники на оккупированных территориях. Как работают Storm Shadow мы видели в прошлом году, когда был поражен штаб черноморского флота РФ. Все эти успехи следует повторить на территории России.