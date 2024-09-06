Бойцы "Азова" вернули под контроль часть Нью-Йорка и деблокировали побратимов из окружения. Видео

В район поселка Нью-Йорк Донецкой области была переброшена 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Ситуацию на этом участке фронта удалось стабилизировать, вернуть под контроль часть населенного пункта и деблокировать находившиеся в российском окружении Силы обороны.

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Об этом утром 6 сентября сообщила пресс-служба бригады. Воины отметили, что на момент их привлечения к боевым действиям на указанном направлении ситуация была катастрофической.

Поэтому бригада была привлечена к оборонительным и наступательным действиям непосредственно в поселке и его окрестностях. Отметим, что "Азов" ведет бои за Нью-Йорк совместно со смежными подразделениями.

"Ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но несмотря на тяжелые бои, наши бойцы держат оборону и успешно контратакуют", – заверили защитники.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов", – заявила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил сообщил, что за прошедшие сутки (5 сентября) в Украине произошло 181 боевое столкновение с оккупационными войсками Российской Федерации. Самая горячая ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях.

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