Поражен пункт управления и средства ПВО: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта и рассказали об ударах по врагу

За прошедшие сутки (5 сентября) в Украине произошло 181 боевое столкновение с оккупационными войсками Российской Федерации. Авиация и ракетные войска Сил обороны нашей страны поразили пункт управления и четыре средства ПВО врага, нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника.

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Самая горячая ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил в сводке 6 сентября (по состоянию на 8:00), в 926 день полномасштабного вторжения.

В ведомстве уточнили, что в четверг россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 86 авиаударов (с применением 121 КАБ). Противник устроил более 4500 обстрелов, из них 125 – из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары российские захватчики совершали по районам таких населенных пунктов:

– Сумы, Гриценково, Семейкино, Партизанское, Ямполь, Юнаковка, Реки, Кияница, Новая Сечь, Краснополье, Белица, Дерново Сумской области;

– Харьков, Циркуны, Колесниковка, Шейковка, Изюмское Харьковской области;

– Константиновка, Иванополье, Щербиновка, Дружба, Торецк, Александрополь, Селидово, Романовка, Вишневое, Цукурино, Большая Новоселка, Елизаветовка, Угледар, Водяное Донецкой области;

– Белогорье Запорожской области;

– Одрадокаменка Херсонской области.

На Харьковском направлении 5 сентября было семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении – 15 боев. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Андреевки.

На Лиманском направлении произошло 17 столкновений с врагом. Оккупанты атаковали возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины, Новосадового.

На Северском направлении велось 10 боев. Наши воины пресекли все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении Силы обороны 14 раз отражали попытки наступления россиян. Бои были недалеко от Часова Яра, Предтечиного, Ивановского, Белой Горы, Иванополья, Клещиевки.

На Торецком направлении велось 16 боев, в том числе в районах Торецкая, Леонидовки, Нелиповки.

На Покровском направлении защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении захватчики совершили 11 наступательных действий возле Водяного, Константиновки, Угледара.

На Ореховском направлении украинские воины отбили штурм неподалеку от села Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов с территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, официальная статистика ГШ ВСУ говорит о том, что 5 сентября на передовой наши Герои отминусовали 1170 российских оккупантов. В общей сложности враг потерял уже почти 630 тысяч своих военнослужащих (за время полномасштабной войны, развязанной против Украины).

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