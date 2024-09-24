У нас есть информация, что РФ хочет атаковать три наших АЭС, – Зеленский на заседании Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена совершить атаки на три украинских атомных электростанции (АЭС). Он отметил опасность, которую представляет агрессия РФ, подчеркнув, что российский диктатор нарушает международные нормы и правила.

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Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН. Зеленский напомнил, что РФ уже неоднократно нарушала Устав ООН и правила ведения войны, поэтому ее можно остановить только силой и международным давлением.

Также президент обратил внимание на приближающуюся третью зиму войны. Россия продолжает пытаться уничтожить украинскую энергосистему, что особенно опасно в зимний период. Зеленский подчеркнул, что такой цинизм со стороны РФ не остановится сам собой.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. РФ снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они более циничны – они хотят атаковать три наших АЭС, у нас есть эта информация и доказательства. Этот цинизм продолжится, если это позволит России", – сказал президент.

Он призвал международное сообщество к решительным действиям, чтобы остановить агрессора.

Зеленский также отметил, что Формула мира имеет целью защитить устав ООН.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих атомных электростанций, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы. Такие действия могут привести к неконтролируемому выбросу радиации, что представляет угрозу не только Украине, но и странам ЕС (Европейского Союза).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

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