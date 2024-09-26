Устроили 'бавовну': защитники Украины уничтожили на востоке контрбатарейную РЛС 'Зоопарк-1М' врага. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать различную технику российской оккупационной армии на востоке страны. Недавно защитники превратили в металлолом радиолокационную станцию "Зоопарк-1М".

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Враг пытался спрятать технику в лесополосе, но аэроразведчики обнаружили цель. Об этом в Telegram сообщает 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

Аэроразведка артиллерийской бригады обнаружила контрбатарейную радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" врага. Оккупанты пытались спрятать технику вблизи лесополосы на одном из направлений на востоке Украины.

После обнаружения вражеской цели в сотрудничестве с подразделением ракетных войск ВСУ российская РЛС была уничтожена.

Стоит отметить, что путинская армия использует РЛС "Зоопарк-1М" для разведки позиций огневых средств (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 25 сентября уничтожили в боях 330 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1400 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России, его стоимость составляет до $20 тысяч.

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