Лиманский городской совет в начале августа 2025 года анонсировал, что будет выплачивать 100 тысяч гривен каждому жителю или ВПЛ громады, который подпишет контакт с 63 ОМБр. Это подразделение сейчас обороняет громаду, которая уже дважды оказывалась под российской оккупацией, а сейчас снова находится практически на линии фронта.

Цей приклад про те, що війна – справа не лише армії та військового командування. Орган місцевого самоврядування не чекає, доки армія та центральна влада розв’яжуть проблему, а працює в кооперації з ними.

Російсько-українська війна – справа не лише тих громад, які перебувають поряд із лінією фронту зараз. Війна стосується кожного куточку України: варто лише згадати, скільки людей загинуло від російських авіаударів у громадах Львівщини. Саме тому все суспільство зацікавлене в тому, скільки зброї держава виготовить і закупить, а найголовніше – скільки людей рекрутуються в Сили оборони.

Зараз в Україні запустили розширення проєкту "Контракт 18-24", який дозволяє молоді підписати контакт із Силами оборони та отримати мільйон гривень і ряд бонусів. Розширення стосується посад, які пов’язані з керуванням безпілотними системами: різними видами дронів та наземних роботизованих платформ.

Паралельно українська влада розглядає варіант залучення місцевих громад для надання молодим бійцям додаткових стимулів — від одноразових виплат до стартового капіталу для відкриття власної справи після служби. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса, який обговорив ініціативу із головами обласних військових адміністрацій.

Серед можливих варіантів підтримки: одноразова виплата після укладення контракту та щомісячна додаткова виплата, можливість отримати стартовий капітал для власної справи після завершення служби, звільнення від сплати місцевих податків і військового збору, кошти на оздоровлення під час відпустки.

Такий підхід є правильним, оскільки питання обороноздатності держави, і зокрема підтримка теми рекрутингу до Сил оборони України – це питання всього суспільства, а не лише армії та військово-політичного керівництва.

В умовах постійної екзистенційної загрози з боку росії питання армії має позиціонуватися як фундамент державності, і до вирішення питання матеріальної підтримки, різних стимулів, допомоги, залучення до СОУ та інформування про можливості рекрутингу має залучатися і місцева влада, і бізнес, і суспільство загалом.

Ми не винаходимо велосипед. З міжнародного досвіду залучення до війська ми знаємо, що ефективна мобілізація можлива за умови поєднання чіткої організації, гнучкості, матеріальної та соціальної підтримки військових, а також суворої, але справедливої системи відповідальності за ухилення.

Стимули, які обговорювалися під час наради не є кінцевими, а влада відкрита до діалогу із суспільством. Зокрема, Паліса закликав до ширшого обговорення запропонованих ініціатив для підтримки молодих захисників.

Чимало громад вже зараз мають різноманітні програми підтримки захисників і захисниць, а також впровадили виплати за підписання контракту з певними підрозділами або родами військ. Так само, допомагають на своєму місці і частина підприємців. Важливо, аби така допомога була не точковою, а ставала нормальною частиною бюджетного процесу кожної військової адміністрації, обласної, міської або сільської ради. Безперечно, громади мають різні спроможності, однак всі однаково зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла.