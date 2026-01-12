Люди, пожалуйста, услышьте!

На фронте кровопролитные бои.

Очень холодно, минусовая температура, бойцы реально замерзают на позициях, случаются обморожения

Очень нужны грелки!!!

Купила 2 тыс грелок, все разлетелось за день, очень прошу помочь купить как можно больше грелок

3000 грелок, это 103000 грн

Люди, просьб с фронта ну очень много

Каждая копейка – большая помощь

5-20-100 грн, кто как может

Для морской пехоты нужно оплатить

Два генератора - 80 тыс грн

Две станции Екофло - 74000 грн

И очень нужно оплатить счет

На две большие зарядные станции - 123000 грн

Бойцы очень просят три старлинка - 52000 грн

Дрон -1900 евро

И еще зарядные станции Екофло.

Люди, понимаю что всем трудно, но тем кто на фронте тяжелее всего, каждый день гибнут десятки бойцов, получают ужасные ранения, исчезают без вести...

Оплатила и все уже поехало на фронт

Грелки вместе - 56000 грн

Дрон - 1900 евро

4 старлинка вместе - 72400 грн

Генератор - 42500 грн

Зарядные станции - 72000грн

Зарядные станции - 23900 грн

Еще две зарядные станции по 36000 грн - 72000 грн

Рация - 28300 грн

Лекарства - 9000 грн

Спасибо за каждую гривну

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банка

5375 4112 0025 4253