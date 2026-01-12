Блог | Бойцы замерзают на позициях: нужна помощь нашим защитникам
Люди, пожалуйста, услышьте!
На фронте кровопролитные бои.
Очень холодно, минусовая температура, бойцы реально замерзают на позициях, случаются обморожения
Очень нужны грелки!!!
Купила 2 тыс грелок, все разлетелось за день, очень прошу помочь купить как можно больше грелок
3000 грелок, это 103000 грн
Люди, просьб с фронта ну очень много
Каждая копейка – большая помощь
5-20-100 грн, кто как может
Для морской пехоты нужно оплатить
Два генератора - 80 тыс грн
Две станции Екофло - 74000 грн
И очень нужно оплатить счет
На две большие зарядные станции - 123000 грн
Бойцы очень просят три старлинка - 52000 грн
Дрон -1900 евро
И еще зарядные станции Екофло.
Люди, понимаю что всем трудно, но тем кто на фронте тяжелее всего, каждый день гибнут десятки бойцов, получают ужасные ранения, исчезают без вести...
Оплатила и все уже поехало на фронт
Грелки вместе - 56000 грн
Дрон - 1900 евро
4 старлинка вместе - 72400 грн
Генератор - 42500 грн
Зарядные станции - 72000грн
Зарядные станции - 23900 грн
Еще две зарядные станции по 36000 грн - 72000 грн
Рация - 28300 грн
Лекарства - 9000 грн
Спасибо за каждую гривну
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банка
5375 4112 0025 4253