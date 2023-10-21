200 дней провел в плену и похудел на 30 кг: на фронте погиб защитник Мариуполя, которого обменяли несколько месяцев назад

На фронте погиб защитник Мариуполя, бывший пленный Оленовки 60-летний Игорь Дубик. Боец 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области вместе с "Азовом" был на территории "Азовстали" и защищал родной осажденный город, был ранен. 200 дней Дубик провел в плену, подвергался пыткам, за это время похудел более чем на 30 кг.

После обмена 1 декабря 2022 года он восстановился и вновь отправился на фронт.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZ.UA.

На доме всегда висел украинский флаг

До 24 февраля 2022 года Игорь Дубик занимался небольшим бизнесом. У него была своя столярная мастерская, также он держал ульи и собирал мед. Дубик – коренной мариуполец, прожил тут всю жизнь, сюда же привез и свою жену Оксану, с которой они прожили 36 лет.

В 2014 году, когда Россия развязала войну на востоке Украины, Игорь Дубик был в мариупольской дружине. Когда Мариуполь освобождали от захватчиков в первый раз в июне 2014 года, он тоже вместе с "Азовом" освобождал городской совет.

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"В 2014-м мы выходили на проукраинские митинги, нас тогда было немного. И там я познакомился с Игорем. Это был удивительный человек. Он занимался греко-римской борьбой, был спортсменом, всегда спокойный, с улыбкой на лице. Он выходил и спокойно разговаривал с людьми. На него кричали, обзывали, а он не реагировал. Только когда привезенные из Ростова-на-Дону или из Таганрога российские ультрас бросались на него, то он спокойно их скручивал и ставил на колени. И продолжал спокойно говорить дальше", – вспоминает Эдуард Кашпор.

Также он рассказывает, что, когда Мариуполь три месяца был под "ДНР", даже тогда на доме у Дубика висел украинский флаг. И каждое утро по громкоговорителю он включал молитву украинских националистов.

К нему тоже приходили, пытались заставить снять флаг, но ничего у них не выходило.

После освобождения Мариуполя Дубик в составе "Азова" воевал, защищал Широкино. А когда ситуация немного стабилизировалась, он вернулся домой.

В плен попал с ранением

24 февраля 2022 года застало Игоря и его жену в Мариуполе. В первый же день утром он отправился в военкомат, но его не взяли, потому что мужчине было почти 60.

Однако на другой день в городе уже раздавали оружие добровольцам. И вместе с теробороновцами Дубик защищал город. Потом они оказались на "Азовстали" вместе с "Азовом" и другими военными и полицейскими, которые остались защищать город.

А 17 мая 2022 года, когда защитники получили приказ покинуть завод, Игорь Дубик вышел вместе со всеми. Он был ранен в ногу. Так он оказался в тюрьме в Оленовке.

Весил всего 42 кг

Его много раз оккупанты водили на допросы. За время, пока он был в плену, он похудел более чем на 30 кг и при росте 1 м 80 см весил всего 42 кг.

Всего в плену Дубик провел 200 дней. Жена сначала искала его, знала, что он был на "Азовстали", был ранен и что его с завода вынесли побратимы на носилках. А когда выяснила, где он находится, то включилась в движение за освобождение мужа и всех защитников Мариуполя.

А 1 декабря прошлого года его обменяли и он вернулся. Правда, не домой, потому что родной дом остался в оккупированном Мариуполе. Жена Оксана вместе с дочкой и сыном ждала его в Харьковской области. На встречу привезли все, что он попросил, – торт "Наполеон", домашние рогалики, сало и хлеб.

А потом они поехали во Львов, куда Оксана эвакуировалась еще в конце марта 2022 года.

Меньше двух месяцев Дубик провел с семьей. За это время перенес операцию, восстановился. И уже 25 февраля этого года вновь отправился воевать в свою 109-ю отдельную бригаду Теробороны.

"Война забрала любовь всей жизни"

Все эти 7,5 месяца жена Оксана вместе с двумя взрослыми детьми – сыном и дочкой – собирала деньги, покупала и отправляла необходимую помощь подразделению Игоря.

Сначала нужны были рации, лопаты. Оксана сумела собрать средства и отправить все это в подразделение мужа. Потом нужно было купить дроны, потом автомобили, маскировочные сетки, электропилу, бинокли, топливо.

С тех пор Оксана постоянно занималась помощью подразделению мужа.

Узнав о гибели мужа, Оксана написала у себя на страничке в Facebook: "Война забрала у меня любовь всей моей жизни. При исполнении боевого задания погиб мой муж Игорь Дубик. Я не знаю, как буду жить без тебя. Такое впечатление, что погасло солнце. Ты навсегда останешься в моем сердце, наилучший в мире человек, мужественный, смелый, Защитник Украины!"

Когда тело погибшего Игоря Дубика доставят родным и когда будут похороны, пока еще не известно.