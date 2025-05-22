2024 год стал самым смертоносным для врага: сколько российских солдат погибло в Украине. Исследование

2024 год стал самым смертоносным для российских войск с начала полномасштабной войны в Украине. За этот год погибло по меньшей мере 45 287 российских солдат - это почти втрое больше, чем в первый год вторжения, и значительно превышает потери 2023 года, когда шли жестокие бои в Бахмуте.

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Об этом говорится в исследовании ВВС. В начале войны потери российской армии происходили волнообразно - тяжелые бои за ключевые населенные пункты чередовались с относительным затишьем.

В 2024 году потери россиян росли ежемесячно, поскольку фронт медленно двигался вперед. Оценка показала, что на каждый квадратный километр захваченной территории приходится не менее 27 погибших российских солдат.

BBC вместе с независимым интернет-изданием Mediazona и волонтерами проанализировали открытые источники - российские кладбища, военные мемориалы и некрологи. Они идентифицировали 106 745 погибших российских военных. Однако эксперты считают, что эта цифра охватывает лишь от 45% до 65% реальных потерь. По их оценкам, общее количество погибших может достигать от 164 000 до 237 000.

Самым смертоносным днем для оккупантов стал 20 февраля 2024 года, когда погибло более 200 российских солдат. В 2022 и 2023 годах потери имели более колеблющийся характер, однако в 2024 году периодов заметного снижения не было. Наибольшие потери произошли во время битв за Авдеевку, Роботино, Покровск и Торецк.

По словам американского военного аналитика Майкла Кофмана, наибольшие потери пришлись на период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия медленно продвигалась на востоке Украины. По данным Американского института изучения войны (ISW), за это время российские войска захватили более 2350 квадратных километров украинской земли, а всего в 2024 году - 4168 квадратных километров. Цена этого - по меньшей мере 11 678 погибших солдат, хотя фактические потери, вероятно, значительно выше.

Если предположить, что подтвержденные 45 287 смертей составляют примерно 40% реального количества, общее количество погибших россиян в 2024 году может достигать около 112 000. Это означает, что на каждый квадратный километр захваченной территории приходилось по 27 погибших российских военных, не считая раненых.

Стоит отметить, что самой быстро растущей категорией потерь стали добровольцы - они составляли примерно четверть всех идентифицированных погибших. Часто эти добровольцы попадали на фронт уже через 10-14 дней после подписания контракта, что значительно снижало их шансы выжить.

По региональному распределению больше всего потерь понесла российская республика Башкортостан - 4836 подтвержденных смертей, преимущественно среди жителей сельской местности, 38% из которых не имели военного опыта.

Кроме того, если учесть потери боевиков так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", воюющих на стороне России, количество погибших возрастает еще на 21-23 тысячи человек. Это повышает общие потери до примерно 185-260 тысяч военных.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, 71 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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