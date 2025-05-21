ВСУ отминусовали еще 980 российских оккупантов: в Генштабе рассказали о новых потерях врага

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 980 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 976 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 980 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 21 мая достигли 976 780 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего ликвидировано 10 835 единиц), две боевые бронированные машины (22 569), 23 артиллерийские системы (28 090).

Кроме того, у россиян стало меньше еще на 71 БПЛА оперативно-тактического уровня (36 692), 76 единиц автомобильной техники и автоцистерн (49 169) и одну единицу спецтехники (3 895).

Временно неизменным пока остается общее количество уничтоженных российских РСЗО (1 388), средств ПВО (1 167), самолетов (372), вертолетов (336), а также крылатых ракет (3 197), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал потери армии РФ с начала года. По его словам, оккупационная армия за неполных пять месяцев 2025 года потеряла на войне против Украины около 185 тысяч захватчиков убитыми и ранеными.

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