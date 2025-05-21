Каждый уничтоженный захватчик – это шаг к миру: Сырский обнародовал потери армии РФ с начала года. Видео

Российская оккупационная армия за неполных пять месяцев 2025 года потеряла на войне против Украины около 185 000 захватчиков. Речь идет о "двухсотых" и "трехсотых" военнослужащих страны-агрессора.

Видео дня

Статистику опубликовал во вторник, 20 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также в своем Telegram-канале он показал видео уничтожения оккупантов на передовой.

Генерал заверил, что все составляющие Сил обороны Украины продолжают бить врага по всей линии фронта.

"Каждый уничтоженный российский захватчик – это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу", – поблагодарил главком.

В течение 19 мая, согласно официальной статистике Генерального штаба ВС Украины, численность российской армии уменьшилась на 1030 солдат.

Всего (с начала полномасштабной войны) боевые потери РФ в живой силе превысили 975 000 человек.

Как писал OBOZ.UA:

– Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении и постоянно меняют характер наступления. Сначала они привлекают малые пехотные группы, а потом и большие – с бронетехникой и мотоциклами.

– В Вооруженных силах Украины недавно появилась первая мотоциклетная рота. Она сформирована в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

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