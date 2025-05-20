Скорость стала оружием: в ВСУ создали первую штурмовую мотоциклетную роту. Видео

В Вооруженных силах Украины появилась первая мотоциклетная рота. Она сформирована в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Видео дня

Пресс-служба ОШП опубликовала соответствующее видео с бойцами на своем YouTube-канале. "Байкеры врываются в штурм – скорость стала оружием!" – написали воины.

Во время подготовки бойцы мотороты провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении, выпустив тысячи патронов.

"В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой – стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара", – рассказали в 425 ОШП.

Отметим, что сам 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" Сухопутных войск ВС Украины появился в 2022 году как батальон. Был масштабирован до полка в 2025-м.

Формирование получило свое название от позывного командира Юрия Гаркавого – "Скала".

Как писал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны заявил, что российские войска интегрируют мотоциклы и другие гражданские транспортные средства в наступательные операции вдоль всей линии фронта. Это позволяет оккупантам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!