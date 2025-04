Технологические и тактические инновации изменяют характер войны в Украине: в ISW объяснили, почему Россия начала привлекать мотоциклы для наступления

Российские войска пытаются компенсировать украинские технологические адаптации и использование беспилотников на передовой. Поэтому они интегрируют мотоциклы и другие гражданские транспортные средства в наступательные операции вдоль всей линии фронта.

Техника громкая и блокирует звук приближения дрона, но позволяет оккупантам повысить свою скорость и маневренность во время штурмов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Сержант украинского батальона беспилотных систем заявил, что российские войска все чаще прибегают к пехотным и моторизованным штурмам на мотоциклах, вездеходах и легких транспортных средствах для продвижения в районах, где ВСУ используют дроны для удержания позиций. По словам военного, оккупанты делают это для распыления сил, чтобы было легче избегать дроновых ударов.

Украинский солдат, действующий на Покровском направлении, добавил, что начиная с 20 марта войска РФ совершили там 13 моторизованных штурмов на мотоциклах. Еще один воин добавил, что на этом направлении враг не может привлекать тяжелую бронетехнику к позициям из-за нарушенной логистики, а потому вынужден менять тактику, чтобы предоставить приоритет ежедневным пехотным штурмам при поддержке мотоциклов.

"Российские войска по всей передовой пытаются управлять тяжелой бронетехникой вблизи линии огня, не являясь пораженными украинскими беспилотниками. По всей вероятности, они используют скорость, маневренность и малые габариты мотоциклов и других легких гражданских транспортных средств, чтобы смягчить эффективность возможностей украинских БПЛА", – считают в ISW.

Также аналитики не исключают, что российское командование разрабатывает тактическую доктрину для систематического использования мотоциклов в атаках, в частности, собирается использовать легкий транспорт во время наступательной операции летом и осенью 2025 года.

Отмечается, что ранее министерство обороны РФ и военное командование оккупационной армией уже реагировали на инновации украинских БПЛА, пытаясь официально интегрировать и централизовать собственные операции и увеличить производство дронов.

"Украинские и российские оборонно-промышленные базы продолжают конкурировать в инновациях новых, экономически эффективных систем, которые улучшают штурмовые и боевые возможности, а также противодействуют инновациям друг друга. Российские войска, вероятно, видят тактическую возможность использования мотоциклов и гражданских транспортных средств для продвижения и захвата как можно большей территории Украины, несмотря на украинскую оборону беспилотниками", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении оккупанты использовали в штурмах даже электросамокаты. Завершилось это для врага потерями транспорта и живой силы.

