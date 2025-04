Войска РФ пытаются еще больше интегрировать мотоциклы в штурмах на фронте: ISW назвал цель врага

Военное командование России готовится к систематической интеграции использования мотоциклов в наступательных операциях на украинском фронте летом и осенью 2025 года. Вероятно, таким образом враг хочет компенсировать искусные возможности использования беспилотников бойцами Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 27 апреля. Аналитики оценили, насколько мототранспорт может помочь оккупантам в штурмах.

Отмечается, что накануне минобороны страны-агрессора похвасталось видеозаписью, на которой видно, как подразделения 299-го воздушно-десантного полка 98-й дивизии ВС РФ отрабатывают наступательную и оборонительную тактику на мотоциклах в группах по два-три штурмовика на российском полигоне.

В ISW предположили, что это свидетельство разработки россиянами новой тактики, которая предполагает систематическое использование мотоциклов в наступлениях, а также того, что они готовятся предоставить увеличенное количество мотоциклов подразделениям армии РФ на фронте в Украине.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" подполковник Павел Шамшин сообщил, что украинская разведка тоже зафиксировала, как российские командиры учат своих солдат боевой тактике на мотоциклах.

"Это свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, будут все чаще интегрировать мотоциклы в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года", – считают аналитики.

Шамшин также отметил, что этот двухколесный транспорт позволяет захватчикам повысить свою скорость и маневренность на фронте. По его словам, это решающий аспект во избежание ударов украинских беспилотников, но все же громкий шум байка мешает оккупанту-водителю слышать приближение дрона.

В ISW же отметили, что уже некоторое время на передовой наблюдается усиление тенденции к осуществлению российскими подразделениями механизированных и комбинированных моторизованных штурмов.

"А также переброска пехоты на мотоциклах и гражданских транспортных средствах по всей линии фронта, поскольку российское командование продолжает адаптировать свою тактику для нейтрализации ударов украинских БПЛА и, вероятно, для смягчения ограничений наступления летом и в начале осени 2025 года", оценили военные аналитики.

Они напомнили, что буквально накануне, 26 апреля, с четырех часов утра оккупанты исключительно на мотоциклах и автомобилях пытались атаковать украинские позиций и выйти к селу Богатырь на Донетчине. Благодаря правильной работе штаба по разведке, бойцы тактической группы "Угледар" заранее обнаружили вражеские мото- и автоколонну и нанесли огненное поражение. Так, защитники уничтожили 15 из 18 мотоциклов, поразили девять из десяти автомобилей, а также ликвидировали 40 российских пехотинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и смежных подразделений устроили захватчикам взрывной мотосезон на Торецком направлении. Прорваться на байках оккупантам не удалось – защитники уничтожили вражескую пехоту вместе с ее двухколесным транспортом.

