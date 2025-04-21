'Взрывной мотосезон': украинские воины уничтожили группу оккупантов, пытавшихся прорваться на Торецком направлении. Видео

Российские войска в штурмах на фронте в последнее время усилили использование мотоциклов. Однако прорваться на байках оккупантам не удается – защитники Украины уничтожают вражескую пехоту вместе с ее двухколесным транспортом.

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Один из таких взрывных мотосезонов устроили захватчикам на Торецком направлении воины 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и смежных подразделений. Эти кадры были на видео, снятое с дронов.

"В попытках прорваться на Торецком направлении фронта российская армия постоянно экспериментирует и применяет различные тактики. То в атаку трогаются "зашитые" до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь – еще и байкеры", – отметили защитники.

На кадрах они показали, как недавно такая группа российских мотоциклистов попыталась проскочить к украинским позициям. Однако стоило им засветиться – сразу начала работать артиллерия ВСУ.

Под плотным огнем, оккупанты заскочили в лесополосу, где их один за другим начать уничтожать пилоты батальона беспилотных систем "Спалах", подразделения Kurt&Company, R.V. 3-го и 2-го механизированных батальонов, побратимы из РУБпАК "Феникс" и 93-й ОМБр.

"А чтобы штурмовики не сбежали – операторы уничтожили и мотоциклы. В общем, оккупанты адаптируются, давят больше и разнообразнее, чем когда-либо. Но мы держимся, боремся и уничтожаем их вместе", – подчеркнули Рыцари 28-й бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацгвардии рассказали об отражении одного из самых больших штурмов россиян на мотоциклах, который состоялся 17 апреля на Покровском направлении. В среднем за час боя враг терял примерно по 40 пехотинцев и 13 байков, а также несколько ББМ.

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