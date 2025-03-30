Оккупанты под Покровском применяли в штурмах электросамокаты: в ВСУ рассказали о результате

Использование российскими оккупантами мотоциклов и квадроциклов во время штурмов уже не редкость: захватчики не брезгуют никакой техникой, которая может быстро доставить их ближе к украинским позициям. А недавно на Покровском направлении россияне использовали даже электросамокаты, завершилось это для них не очень удачно.

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Украинские воины обычно обнаруживают врага на подступах и разбивают штурмовые группы. О ситуации рассказал старший офицер коммуникации 59 ОШБр "Степові хижаки" Тарас Мышак в эфире телемарафона.

Он отметил, что перед штурмом россияне накапливают силы на определенном расстоянии от украинских позиций.

"Происходит все достаточно просто – они накапливаются в нескольких километрах от наших позиций, накапливаются в посадках, домах и готовятся к штурмам. Но наши операторы дронов обнаруживают их, как правило, заранее, и не допускают к пехоте, уничтожая на подступах", – рассказал Мышак.

Для быстрого передвижения в зоне боевых действий захватчики используют в прямом смысле все, что способно ездить. Так, часто это мототехника, а недавно на Покровском направлении оккупанты на штурм выдвинулись вообще на электросамокатах.

"Вы говорите мотоциклы – это еще не такая редкость. Буквально недавно враг использовал электросамокаты и пытался штурмовать на них. Правда, это было не очень удачно, и они были уничтожены – но все средства идут в ход", – резюмировал Мышак.

Напомним, в середине марта стало известно, что Силы обороны оттеснили армию России от трассы Покровск-Константиновка. По словам военного 68-й егерской бригады с позывным "Гусь", продвижение захватчиков на этом участке фронта удалось остановить.

А по состоянию на 27 марта оккупанты почти втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Если за неделю до этого ежедневно там происходило 20-30 вражеских атак, то 26 марта зафиксировано 87 боестолкновений. Военные говорят: Россия сейчас подтягивает в Покровский район резервы и спешит, поскольку "понимает, что долго держаться не сможет".

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