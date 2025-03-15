Армию России оттеснили от трассы Покровск-Константиновка: военный раскрыл детали

Силы обороны Украины оттеснили российскую армию от трассы Покровск-Константиновка. Ситуация в данном районе улучшилась благодаря усилению контратак со стороны украинских защитников.

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Об этом рассказал военный 68-й егерской бригады с позывным "Гусь" во время эфира на телеканале "Киев24". Он отметил, что оккупантов также удалось остановить на подступах к Покровску Донецкой области.

"Врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные... Оккупантов отбросили от трассы Покровск-Константиновка, которую те хотели взять под контроль", – подчеркнул военный.

По его словам оперативную ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать. Это связано с участившимися в последнее время постоянными контратаками Сил обороны.

Напомним, Силы обороны на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия врага. Несмотря на постоянные штурмы, российским оккупантам не удается добиться значительных продвижений. Противник активно привлекает бронированную технику, которую украинские бойцы эффективно обезвреживают.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ 15 марта, нашим защитникам за минувшие сутки удалось снизить численность российской оккупационной армии на 1180 захватчиков. Также уничтожены десятки единиц техники и вооружений.

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