На Покровском направлении ВСУ уже более двух месяцев не дают врагу существенно продвигаться: военный рассказал о ситуации

Украинские военные на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия противника. Несмотря на постоянные штурмы, российским оккупантам не удается добиться значительных продвижений.

Видео дня

Об этом сообщил военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире "Киев 24". По его словам, враг активно привлекает бронированную технику, которую украинские бойцы эффективно обезвреживают. Только за последнюю неделю было уничтожено более 10 единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

"Существенных каких-либо продвижений не было в нашей полосе ответственности, хотя были активные боевые действия. И за последнюю неделю уничтожили более 10 единиц техники бронированной. Это и танки, и боевые машины пехоты, и бронетранспортеры, разная бронированная техника. Но пока удается держать полосу", – сказал он.

Военный добавил, что после последнего прорыва в Песчаном, когда россияне вышли к реке Оскол и закрепились там, оккупанты не смогли добиться новых значительных успехов.

"После того уже многие говорили, что не удержимся на том берегу реки Оскол и придется отступать за реку, то есть держать по реке оборону, но уже больше двух месяцев удается не давать врагу какие-либо существенные продвижения иметь. Он там может какую-нибудь лесополосу занять, потом где-то удается забрать назад эту лесополосу", – сказал защитник.

По информации Генерального штаба ВСУ, только за последние сутки украинские защитники остановили 19 штурмовых и наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Проминь, Даченское, Котлино, Надиевка, Улаклы и Андреевка. Ситуация остается под контролем украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 209 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии России. Также ликвидировали и ранили около 1150 захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!