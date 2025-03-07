Минус 1150 оккупантов и 23 бронемашины: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 209 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии России. Также ликвидировали и ранили около 1150 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны агрессор потерял на украинской земле примерно 882 950 живой силы. Обновленные по состоянию на 7 марта данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 95 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 28 024).

На земле воины обезвредили 23 боевых бронированных машин (всех 21 334), 16 артиллерийских систем (24 124), три танка (10 264) войск РФ.

Кроме этого, бойцы превратили в металлолом 72 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 39 678).

За время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3769 единиц спецтехники, 3085 крылатых ракет, 1096 средств ПВО, 1306 РСЗО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 марта Воздушные силы ВСУ поразили два пункта управления российских войск. В частности, удары были нанесены по военным объектам врага в городе Олешки на временно оккупированной части Херсонщины и в селе Плехово Курской области РФ.

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