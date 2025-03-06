Воздушные силы ВСУ поразили командные пункты армии РФ на Херсонщине и Курщине – Генштаб

Украинские защитники поразили два пункта управления оккупантов: в городе Олешки на ВОТ Херсонской области и в селе Плехово Курской области РФ. Высокоточные удары 5 марта нанесли Воздушные силы ВСУ.

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Операцию подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В Олешках "бавовна" посетила пункт управления 17 танкового полка 70 мотострелковой дивизии ВС РФ; в Плехово – в опорный пункт 2 роты 177 отдельного полка морской пехоты врага.

"Эти удары – продолжение серии огневых поражений с целью снижения военного потенциала вооруженных сил РФ на пути освобождения временно оккупированной территории Украины", – заявила пресс-служба Генштаба.

Командование подчеркнуло, что наши Воздушные силы "всегда готовы осуществлять высокоточные удары для уменьшения способностей" агрессора вести войну против украинского народа.

"Продолжение следует... Слава Украине!" – написали представители ГШ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 марта Воздушные силы ВС Украины атаковали пункт управления 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в оккупированном поселке Манжиков Кут (до 2016 года – Калинина) Донецкой области. Кроме того, еще один успешный удар пришелся по военному объекту 28 стрелкового батальона 60 отдельной мотострелковой бригады противника в районе Троицкого на Курщине (РФ).

– По состоянию на 5 марта 2025 года, потери агрессора в живой силе с начала полномасштабной войны достигли 881 800 захватчиков.

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