ВСУ отминусовали еще 1140 оккупантов и пять танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1140 российских оккупантов. Так, в общем в войне против нашего государства армия РФ потеряла 881 800 личного состава.

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Накануне защитники также уничтожили 209 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 6 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские воины обезвредили еще 21 артиллерийскую систему (всего 24 108), семь боевых бронированных машин (21 311), пять танков (10 261), два средства ПВО (1096) оккупационных российских войск.

В небе бойцы сбили 80 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 27 929), на земле сожгли 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн (39 606).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3769 единиц спецтехники, 3085 крылатых ракет, 1306 РСЗО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров, подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам британской разведки, на войне против Украины в феврале 2025 года армия РФ в среднем теряла по 1255 военнослужащих в сутки. Это самый низкий показатель таких потерь врага, начиная с августа 2024 года.

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