Самый низкий показатель с августа 2024 года: британская разведка подсчитала потери армии РФ в феврале

Оккупационная армия РФ в феврале этого года в среднем теряла на войне против Украины по 1255 человек за сутки. Это самый низкий показатель с августа 2024-го.

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Такую статистику опубликовала британская разведка. На странице в Х (Twitter) министерства обороны Великобритании и Северной Ирландии сообщается, что снижение темпов ликвидации захватчиков связано со снижением темпов наступления ВС РФ.

В ведомстве подсчитали, что общее количество убитых и раненых за месяц – 35 140 (на 13 100 меньше, чем в январе).

Всего с начала 2025 года потери страны-агрессора оцениваются в 90 000 оккупантов, а с момента полномасштабного вторжения – около 875 000.

Британские разведчики указали на тот факт, что Россия уменьшила активность штурмов. Но потери оккупантов в марте, скорее всего, также превысят показатель в 1000 "отминусованных" за сутки.

"Снижение зафиксированного уровня потерь, который остается высоким, вероятно, отражает снижение темпов российских операций и атак. Уровень потерь России, вероятно, продолжит в среднем превышать 1000 человек в день в марте 2025 года, в то же время продолжатся атаки спешенной пехоты по нескольким направлениям", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (4 марта) Силы обороны Украины уменьшили численность вражеской армии на 1250 захватчиков. Самые высокие показатели потерь в технике за вторник – минус 108 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной техники и 23 артиллерийские системы противника.

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