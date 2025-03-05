ВСУ отминусовали за сутки 1250 российских оккупантов и более двух десятков артсистем – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 захватчиков. Уничтожены также более десятка единиц военной техники и вооружений.

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Только артсистем Россия накануне потеряла более 20 единиц. Обновленные данные по потерям врага обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, вместе с "денацифицированными" накануне 1250 захватчиками общие боевые потери России в живой силе к утру 5 марта составили около 880 660 россиян.

Активно продолжалась и "демилитаризация" вражеского войска.

За сутки украинские воины уничтожили один российский танк (в общей сложности враг потерял их 10 256), шесть боевых бронированных машин (21 304), 23 артиллерийские системы (24 087), 108 БПЛА оперативно-тактического уровня (27 849), а также 84 единицы автомобильной (39512) и одну единицу специальной (3769) техники.

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных украинскими воинами российских РСЗО (1 306), средств ПВО (1 094), самолетов (370), вертолетов (331), крылатых ракет (3 085), кораблей / катеров (28) и подводных лодок.

Напомним, накануне стало известно, что Силы обороны ударили по тренировочному полигону врага в Херсонской области. Целью удара стало скопление вражеской пехоты на этом объекте. В результате ликвидировано 30 оккупантов.

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